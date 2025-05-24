Трамп не собирается пересматривать 50-процентные пошлины для Евросоюза

Новости 420on 24 мая 2025 09:00 150

Президент США Дональд Трамп не собирается пересматривать решение о введении 50-процентных пошлин на импорт из Европейского союза, которые вступят в силу 1 июня. Об этом он сказал журналистам в Белом доме, отвечая на вопрос о возможных уступках со стороны ЕС.