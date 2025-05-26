Чехия стала мировым лидером в производстве боеприпасов

Новости и статьи 26 мая 2025 15:00 1135

Оружейная промышленность страны переживает золотые времена. Немалую роль в этом играют война в Украине и повышенный интерес практически ко всему оружию и тяжелой военной технике. Главную позицию занимают «расходные материалы», то есть боеприпасы. Именно в этой сфере чешские оружейники занимают треть мирового рынка в некоторых калибрах и продолжают укреплять свои позиции.