Чехия стала мировым лидером в производстве боеприпасов
26 мая 2025
15:00
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Оружейная промышленность страны переживает золотые времена. Немалую роль в этом играют война в Украине и повышенный интерес практически ко всему оружию и тяжелой военной технике. Главную позицию занимают «расходные материалы», то есть боеприпасы. Именно в этой сфере чешские оружейники занимают треть мирового рынка в некоторых калибрах и продолжают укреплять свои позиции.
Бывшая Чехословакия была одной из ведущих держав в производстве тяжелой военной техники. Например, она была третьим по величине изготовителем танков в мире, хотя речь шла о лицензионном производстве советской техники без собственной разработки.
После падения коммунизма и разделения республики значение чешских компаний значительно снизилось. Однако в последние годы ситуация меняется; залогом успеха оружейников, конечно же, являются война в Украине и нынешние угрозы безопасности.
Три сильнейших внутренних производителя боеприпасов, а также оружия и бронетехники STV Group, Colt CZ Group и Czechoslovak Group (CSG) имеют за плечами ряд приобретений в мире и укрепление внутреннего производства. Благодаря этому они входят в число крупнейших создателей патронов для пистолетов, винтовок, так называемых малокалиберных боеприпасов, а также для орудий и гаубиц, то есть крупнокалиберных боеприпасов.
Одним из их больших преимуществ является способность выпускать патроны комплексно, то есть от гильзы и капсюля до порохового компонента и пули. Не все компании изготавливают продукт от А до Я, часто они закупают некоторые комплектующие.
CSG, принадлежащая Михалу Стрнаду, в прошлом приобрела ведущего итальянского производителя Fiocchi Munizioni и британскую компанию Lyalvale Express, обе специализирующиеся на малокалиберных боеприпасах. Компания планирует запустить производство крупнокалиберных боеприпасов, в первую очередь для танков и артиллерии, в Украине, пока что они делаются преимущественно в Словакии.
Чешский оружейный гигант недавно приобрел американское подразделение The Kinetic Group, в которое входят такие бренды, как Remington, Federal и CCI Ammunition. Благодаря этой сделке компания Стрнада стала третьим по величине производителем малокалиберных боеприпасов в мире.
Лидером в изготовлении крупнокалиберных боеприпасов для орудий, гаубиц и танков в Чехии является STV Group миллиардера Мартина Дрды. Постепенное увеличение мощностей существующих заводов и строительство новых производственных линий означает, что в ближайшее время группа достигнет мощности в полмиллиона артиллерийских снарядов в год. Для сравнения, общие мощности в США составляют около 1,2 миллиона снарядов в год.
Традиционный валашский производитель Sellier & Bellot, который в этом году отмечает 200-летие со дня основания, делает в основном малокалиберные боеприпасы для пистолетов и винтовок. Он входит в состав Colt CZ Group. Помимо производителей оружия, среди которых знаменитый американский Colt и угерско-бродская Česká zbrojovka, группа также владеет заводом по созданию боеприпасов swissAA.
Портфель компании включает широкий ассортимент охотничьих и спортивных патронов, патронов для пистолетов и револьверов, винтовок, дробовиков и капсюлей. Sellier & Bellot является крупным поставщиком патронов для военных и полицейских структур по всему миру, особенно в Западной Европе.
После падения коммунизма и разделения республики значение чешских компаний значительно снизилось. Однако в последние годы ситуация меняется; залогом успеха оружейников, конечно же, являются война в Украине и нынешние угрозы безопасности.
Три сильнейших внутренних производителя боеприпасов, а также оружия и бронетехники STV Group, Colt CZ Group и Czechoslovak Group (CSG) имеют за плечами ряд приобретений в мире и укрепление внутреннего производства. Благодаря этому они входят в число крупнейших создателей патронов для пистолетов, винтовок, так называемых малокалиберных боеприпасов, а также для орудий и гаубиц, то есть крупнокалиберных боеприпасов.
Одним из их больших преимуществ является способность выпускать патроны комплексно, то есть от гильзы и капсюля до порохового компонента и пули. Не все компании изготавливают продукт от А до Я, часто они закупают некоторые комплектующие.
CSG, принадлежащая Михалу Стрнаду, в прошлом приобрела ведущего итальянского производителя Fiocchi Munizioni и британскую компанию Lyalvale Express, обе специализирующиеся на малокалиберных боеприпасах. Компания планирует запустить производство крупнокалиберных боеприпасов, в первую очередь для танков и артиллерии, в Украине, пока что они делаются преимущественно в Словакии.
Чешский оружейный гигант недавно приобрел американское подразделение The Kinetic Group, в которое входят такие бренды, как Remington, Federal и CCI Ammunition. Благодаря этой сделке компания Стрнада стала третьим по величине производителем малокалиберных боеприпасов в мире.
Лидером в изготовлении крупнокалиберных боеприпасов для орудий, гаубиц и танков в Чехии является STV Group миллиардера Мартина Дрды. Постепенное увеличение мощностей существующих заводов и строительство новых производственных линий означает, что в ближайшее время группа достигнет мощности в полмиллиона артиллерийских снарядов в год. Для сравнения, общие мощности в США составляют около 1,2 миллиона снарядов в год.
Традиционный валашский производитель Sellier & Bellot, который в этом году отмечает 200-летие со дня основания, делает в основном малокалиберные боеприпасы для пистолетов и винтовок. Он входит в состав Colt CZ Group. Помимо производителей оружия, среди которых знаменитый американский Colt и угерско-бродская Česká zbrojovka, группа также владеет заводом по созданию боеприпасов swissAA.
Портфель компании включает широкий ассортимент охотничьих и спортивных патронов, патронов для пистолетов и револьверов, винтовок, дробовиков и капсюлей. Sellier & Bellot является крупным поставщиком патронов для военных и полицейских структур по всему миру, особенно в Западной Европе.
Все вышеупомянутые компании являются поставщиками вооруженных сил Чешской Республики. Таким образом, армия и полиция, в отличие от многих других стран, имеют гарантированные поставки даже в случае ухудшения ситуации с безопасностью.