Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на импорт из ЕС до 9 июля
26 мая 2025
19:30
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Президент США Дональд Трамп согласился с отсрочкой введения 50-процентных пошлин на импорт из ЕС до 9 июля, предложенной главой Еврокомиссии. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. Урсула фон дер Ляйен в воскресенье поговорила по телефону с Трампом и заявила, что для заключения хорошего соглашения ЕС нужно время до 9 июля.
Фон дер Ляйен охарактеризовала разговор с Трампом как благоприятный и отметила, что ЕС и США имеют самые важные и тесные торговые отношения в мире. «Европа готова быстро и решительно продвигаться в переговорах», — заявила глава Еврокомиссии. Американский президент написал в сети Truth Social, что согласился продлить срок и что для него это «было честью».
«У нас был очень хороший разговор, и я согласился на то, чтобы отложить», — сказал Трамп. «Она сказала, что мы быстро встретимся и посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать», — добавил он.
В пятницу Трамп написал в Truth Social, что переговоры с ЕС по торговле являются сложными и ни к чему не приводят, поэтому он рекомендует с 1 июня ввести 50-процентную пошлину на импорт из ЕС. Европейский комиссар Марош Шефчович в пятницу после переговоров с американскими представителями заявил, что ЕС готова отстаивать свои интересы и что торговля между ЕС и США должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах.
«У нас был очень хороший разговор, и я согласился на то, чтобы отложить», — сказал Трамп. «Она сказала, что мы быстро встретимся и посмотрим, сможем ли мы что-нибудь придумать», — добавил он.
В пятницу Трамп написал в Truth Social, что переговоры с ЕС по торговле являются сложными и ни к чему не приводят, поэтому он рекомендует с 1 июня ввести 50-процентную пошлину на импорт из ЕС. Европейский комиссар Марош Шефчович в пятницу после переговоров с американскими представителями заявил, что ЕС готова отстаивать свои интересы и что торговля между ЕС и США должна основываться на взаимном уважении, а не на угрозах.