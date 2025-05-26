Трамп согласился отложить введение 50-процентных пошлин на импорт из ЕС до 9 июля

Новости и статьи 26 мая 2025 19:30 468

Президент США Дональд Трамп согласился с отсрочкой введения 50-процентных пошлин на импорт из ЕС до 9 июля, предложенной главой Еврокомиссии. Об этом он сообщил в своей социальной сети Truth Social. Урсула фон дер Ляйен в воскресенье поговорила по телефону с Трампом и заявила, что для заключения хорошего соглашения ЕС нужно время до 9 июля.