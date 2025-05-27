Европейский союз одобрил программу оборонного кредитования

Новости и статьи 27 мая 2025 18:00 446

Европейский союз во вторник одобрил новый финансовый инструмент под названием SAFE, который позволит странам ЕС совместно закупать военное оборудование и получать оборонные кредиты на сумму до 150 миллиардов евро (3,7 триллиона чешских крон). Это подтвердили дипломатические источники.