Европейский союз одобрил программу оборонного кредитования
27 мая 2025
18:00
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Европейский союз во вторник одобрил новый финансовый инструмент под названием SAFE, который позволит странам ЕС совместно закупать военное оборудование и получать оборонные кредиты на сумму до 150 миллиардов евро (3,7 триллиона чешских крон). Это подтвердили дипломатические источники.
Предложение Еврокомиссии было одобрено министрами по европейским делам ЕС на встрече в Брюсселе, Чехию на ней представлял министр Мартин Дворжак. Это было финальное голосование, теперь постановление будет опубликовано в Официальном вестнике ЕС и вступит в силу.
Помимо стран ЕС, кредиты на проекты, поддерживающие оборону и европейскую оружейную промышленность, смогут получить и другие страны, например Украина. Великобритания также выразила заинтересованность в участии в инициативе, подписав 19 мая новое соглашение с ЕС об укреплении сотрудничества. Цель проекта — усилить европейскую безопасность.
Новый специализированный инструмент SAFE (Security Action for Europe) был представлен Европейской комиссией в марте в рамках плана по укреплению защиты ЕС под названием ReArm Europe/Readiness 2030.
«SAFE предоставит государствам-членам кредиты на сумму до 150 миллиардов евро, покрываемые из бюджета ЕС. Это поможет укрепить свой оборонный потенциал за счет совместных закупок», — заявила ранее исполнительная власть ЕС.
Объединенные затраты обеспечат оперативную совместимость вооруженных сил государств-членов, а также предсказуемость для европейской промышленности. Это также снизит суммы и приведет к укреплению промышленной базы.
Программа позволяет странам совместно закупать, например, ракеты, средства противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы и другое военное оборудование.
Помимо стран ЕС, кредиты на проекты, поддерживающие оборону и европейскую оружейную промышленность, смогут получить и другие страны, например Украина. Великобритания также выразила заинтересованность в участии в инициативе, подписав 19 мая новое соглашение с ЕС об укреплении сотрудничества. Цель проекта — усилить европейскую безопасность.
Новый специализированный инструмент SAFE (Security Action for Europe) был представлен Европейской комиссией в марте в рамках плана по укреплению защиты ЕС под названием ReArm Europe/Readiness 2030.
«SAFE предоставит государствам-членам кредиты на сумму до 150 миллиардов евро, покрываемые из бюджета ЕС. Это поможет укрепить свой оборонный потенциал за счет совместных закупок», — заявила ранее исполнительная власть ЕС.
Объединенные затраты обеспечат оперативную совместимость вооруженных сил государств-членов, а также предсказуемость для европейской промышленности. Это также снизит суммы и приведет к укреплению промышленной базы.
Программа позволяет странам совместно закупать, например, ракеты, средства противовоздушной обороны, беспилотники, боеприпасы и другое военное оборудование.