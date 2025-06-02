Аналитики: В первом квартале в Чехии продолжился номинальный и реальный рост заработной платы

Новости 420on 2 июня 2025 09:30 729

В первом квартале продолжился номинальный и реальный рост заработной платы. В этом сходятся аналитики, опрошенные ČTK, однако их мнения расходятся в оценке темпов. Рост заработной платы ожидает и Чешский национальный банк (ČNB), согласно майскому прогнозу, с учетом инфляции она выросла на 4% в годовом исчислении.