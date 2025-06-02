Аналитики: В первом квартале в Чехии продолжился номинальный и реальный рост заработной платы
2 июня 2025
09:30
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В первом квартале продолжился номинальный и реальный рост заработной платы. В этом сходятся аналитики, опрошенные ČTK, однако их мнения расходятся в оценке темпов. Рост заработной платы ожидает и Чешский национальный банк (ČNB), согласно майскому прогнозу, с учетом инфляции она выросла на 4% в годовом исчислении.
Чешское статистическое управление (ČSÚ) опубликует данные о динамике заработной платы в первом квартале в среду.
Аналитик Capitalinked Радим Догнал предполагает, что рост заработной платы по сравнению с четвертым кварталом прошлого года еще ускорился. По его данным, номинально зарплаты выросли по сравнению с первым кварталом 2024 года на 8,7%, а с учетом роста потребительских цен — на 6%. «Основной двигатель роста заработной платы я ожидаю в секторах недвижимости, энергетики и ИТ. Самый медленный рост я ожидаю в государственном секторе, а там — у военных и непедагогических работников. Это правительство реализует свою стратегию сокращения разрыва между государственным и частным секторами. Как мы видим на примере учителей, эта стратегия также имеет свои риски», — сказал Догнал.
Напротив, главный экономист Investika Вит Градил ожидает, что рост заработной платы замедлится. По его данным, номинальная средняя заработная плата выросла на 5,9%, что соответствует реальному росту на 3,1%. «Наиболее слабая ситуация сложилась в государственном секторе, где рост заработной платы едва превысил инфляцию. Не слишком высокий рост был и в энергетике, где он составил примерно 4% в годовом исчислении. По нашим данным, работники обрабатывающей промышленности получили дополнительные 5%, как и сельскохозяйственные работники. Успешными были в основном строительство и сфера услуг, где рост составил до 9%», — пояснил Градил.
Замедление роста заработной платы по сравнению с предыдущим кварталом прогнозирует и аналитик Komerční banky Мартин Гюртлер. В то же время, по его мнению, в долгосрочной перспективе рост заработной платы останется выше среднего, поскольку номинально она выросла на 5,8%, а в реальном выражении — на 3%.
«Стремление работников компенсировать предыдущее падение реальной заработной платы должно удержать динамику заработной платы на повышенном уровне, несмотря на ожидаемое охлаждение рынка труда», — сказал он.
В четвертом квартале средняя заработная плата составила 49 229 крон, что представляет собой номинальный рост на 7,2% в годовом исчислении и реальный рост на 4,2%. Как правило, две трети работников не получают даже средней заработной платы. Медиана заработной платы, то есть значение, по отношению к которому половина работников имеет заработную плату выше, а половина — ниже, в четвертом квартале составила 41 739 крон. Самая высокая заработная плата была в Праге, самая низкая — в Карловарском крае.
Аналитик Capitalinked Радим Догнал предполагает, что рост заработной платы по сравнению с четвертым кварталом прошлого года еще ускорился. По его данным, номинально зарплаты выросли по сравнению с первым кварталом 2024 года на 8,7%, а с учетом роста потребительских цен — на 6%. «Основной двигатель роста заработной платы я ожидаю в секторах недвижимости, энергетики и ИТ. Самый медленный рост я ожидаю в государственном секторе, а там — у военных и непедагогических работников. Это правительство реализует свою стратегию сокращения разрыва между государственным и частным секторами. Как мы видим на примере учителей, эта стратегия также имеет свои риски», — сказал Догнал.
Напротив, главный экономист Investika Вит Градил ожидает, что рост заработной платы замедлится. По его данным, номинальная средняя заработная плата выросла на 5,9%, что соответствует реальному росту на 3,1%. «Наиболее слабая ситуация сложилась в государственном секторе, где рост заработной платы едва превысил инфляцию. Не слишком высокий рост был и в энергетике, где он составил примерно 4% в годовом исчислении. По нашим данным, работники обрабатывающей промышленности получили дополнительные 5%, как и сельскохозяйственные работники. Успешными были в основном строительство и сфера услуг, где рост составил до 9%», — пояснил Градил.
Замедление роста заработной платы по сравнению с предыдущим кварталом прогнозирует и аналитик Komerční banky Мартин Гюртлер. В то же время, по его мнению, в долгосрочной перспективе рост заработной платы останется выше среднего, поскольку номинально она выросла на 5,8%, а в реальном выражении — на 3%.
«Стремление работников компенсировать предыдущее падение реальной заработной платы должно удержать динамику заработной платы на повышенном уровне, несмотря на ожидаемое охлаждение рынка труда», — сказал он.
В четвертом квартале средняя заработная плата составила 49 229 крон, что представляет собой номинальный рост на 7,2% в годовом исчислении и реальный рост на 4,2%. Как правило, две трети работников не получают даже средней заработной платы. Медиана заработной платы, то есть значение, по отношению к которому половина работников имеет заработную плату выше, а половина — ниже, в четвертом квартале составила 41 739 крон. Самая высокая заработная плата была в Праге, самая низкая — в Карловарском крае.