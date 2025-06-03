Инфляция в еврозоне в мае снизилась до 1,9%

Новости 420on 3 июня 2025 13:30 483

Годовой рост потребительских цен в еврозоне в мае замедлился до 1,9% с 2,2% в апреле. Таким образом, уровень инфляции достиг самого низкого уровня с сентября прошлого года и вернулся ниже двухпроцентного целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные статистическим управлением Eurostat.