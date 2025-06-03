Инфляция в еврозоне в мае снизилась до 1,9%
3 июня 2025
13:30
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Годовой рост потребительских цен в еврозоне в мае замедлился до 1,9% с 2,2% в апреле. Таким образом, уровень инфляции достиг самого низкого уровня с сентября прошлого года и вернулся ниже двухпроцентного целевого показателя Европейского центрального банка (ЕЦБ). Об этом свидетельствуют предварительные данные, опубликованные статистическим управлением Eurostat.
Снижение инфляции оказалось несколько более значительным, чем ожидали аналитики. В опросе агентства Reuters они прогнозировали майскую инфляцию на уровне двух процентов. Данные подтверждают перспективы дальнейшего снижения процентных ставок в еврозоне.
Большой вклад в снижение инфляции внесло замедление роста цен в секторе услуг. Цены на услуги в мае выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 4-процентного роста в апреле. Цены на энергоносители снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует темпам предыдущего месяца. Межгодовой рост цен на продукты питания, алкоголь и табак ускорился с 3% до 3,3%.
В апреле ЕЦБ, как и ожидалось, снизил базовые процентные ставки еще на четверть процентного пункта. Решение о размере процентных ставок будет принято в четверг на этой неделе. Ожидается, что ставки будут снова снижены на четверть процентного пункта.
Центральный банк пытается стимулировать экономический рост в еврозоне путем смягчения денежно-кредитной политики. Снижение процентных ставок началось в июне прошлого года. С тех пор депозитная ставка была снижена семь раз, каждый раз на четверть процентного пункта. В настоящее время эта ставка составляет 2,25%.
Большой вклад в снижение инфляции внесло замедление роста цен в секторе услуг. Цены на услуги в мае выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года после 4-процентного роста в апреле. Цены на энергоносители снизились на 3,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что соответствует темпам предыдущего месяца. Межгодовой рост цен на продукты питания, алкоголь и табак ускорился с 3% до 3,3%.
В апреле ЕЦБ, как и ожидалось, снизил базовые процентные ставки еще на четверть процентного пункта. Решение о размере процентных ставок будет принято в четверг на этой неделе. Ожидается, что ставки будут снова снижены на четверть процентного пункта.
Центральный банк пытается стимулировать экономический рост в еврозоне путем смягчения денежно-кредитной политики. Снижение процентных ставок началось в июне прошлого года. С тех пор депозитная ставка была снижена семь раз, каждый раз на четверть процентного пункта. В настоящее время эта ставка составляет 2,25%.