Еврокомиссия одобрила введение евро в Болгарии с января 2026 года
5 июня 2025
08:00
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Европейская комиссия (ЕК) пришла к выводу, что Болгария выполняет все критерии для введения евро с 1 января следующего года. Об этом говорится в так называемом конвергентном отчете, который ЕК опубликовала сегодня. Расширение еврозоны до 21 страны еще должно быть поддержано президентами и премьер-министрами стран — членов ЕС, а затем одобрено Советом ЕС, который представляет государства-члены. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков высоко оценил этот шаг.
«Евро является осязаемым символом силы и единства Европы. Сегодня Болгария на шаг ближе к его принятию в качестве валюты», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Благодаря евро болгарская экономика станет сильнее, будет больше торговать с партнерами в еврозоне, появятся прямые иностранные инвестиции, доступ к финансам, качественные рабочие места и реальные доходы», — добавила она.
По словам главы ЕК, Болгария «займет место, которое по праву ей принадлежит, в процессе принятия решений в сердце еврозоны».
«Положительная оценка Европейского центрального банка и Комиссии подтверждает наш прогресс после многих лет реформ, приверженности и сближения с нашими европейскими партнерами», — написал Желязков в сети X.
Однако в стране нет единого мнения по поводу принятия евро: согласно майскому опросу Eurobarometer, 50% болгар не согласны с введением единой валюты. Многие опасаются, что введение евро может привести к росту цен, как это произошло в Хорватии после перехода на евро в 2023 году.
Конвергентный отчет оценивает прогресс стран, не входящих в еврозону, в подготовке к принятию евро. Комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) публикуют отчеты раз в два года или по специальному запросу одной из стран-членов. Последний регулярный отчет был опубликован в июне 2024 года для Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Швеции. Евро обязаны ввести все страны ЕС, исключение выторговали Дания и Великобритания, которая тем временем вышла из ЕС.
Опубликованный сегодня доклад ЕК является ответом на запрос Болгарии от февраля этого года. Из него следует, что София выполнила все четыре критерия конвергенции, которые Брюссель использует при оценке готовности к принятию единой валюты. Они касаются состояния государственных финансов, процентных ставок, ценовой стабильности и обменного курса.
Страна должна демонстрировать долгосрочную ценовую стабильность со средним уровнем инфляции, не превышающим более чем на 1,5 процентного пункта уровень инфляции трех государств-членов, достигших наилучших результатов в области ценовой стабильности. Болгария выполнила это критерий.
Что касается здоровых и устойчивых государственных финансов, то планируемый или фактический дефицит государственных финансов не должен превышать 3% валового внутреннего продукта (ВВП), а уровень государственного долга не должен превышать 60% ВВП. В исследуемой стране также оцениваются долгосрочные процентные ставки и стабильность обменного курса. Это должно доказать, что экономика данной страны способна противостоять колебаниям валютного курса. Все эти оценки для Болгарии оказались положительными.
Решение о том, может ли та или иная страна ввести евро, принимает Совет ЕС, представляющий государства-члены. Совет принимает такое решение по предложению ЕК, после получения рекомендаций государств — членов еврозоны, после консультаций с Европейским парламентом и после обсуждения в Европейском совете.
В случае Болгарии, по данным источников ČTK, вопрос о вступлении в еврозону могут рассмотреть министры финансов стран-членов уже 19 и 20 июня, а затем лидеры ЕС на июньском саммите ЕС. Страны еврозоны и страна, которая собирается ввести евро, должны затем установить обменный курс, то есть коэффициент пересчета, по которому евро заменит валюту данной страны. Это решение должно быть принято единогласно, как ожидается, в конце июня.
Введение евро в Болгарии должно быть рассмотрено 8 июля Европейским парламентом, а также окончательно одобрено министрами финансов ЕС на своем заседании в Брюсселе. Для этого голосования достаточно согласия квалифицированного большинства.
Евро в настоящее время используют около 347 миллионов европейцев в 20 странах. Стать членом еврозоны означает не только использование евробанкнот и евромонет, но и получение места в Совете управляющих ЕЦБ.
Часть экономистов утверждает, что Болгария, валюта которой уже давно привязана к евро, привлекла бы больше иностранных инвестиций, если бы приняла единую валюту. Кроме того, по их мнению, улучшилась бы оценка кредитоспособности Болгарии, что могло бы, например, удешевить обслуживание государственного долга страны.
По словам главы ЕК, Болгария «займет место, которое по праву ей принадлежит, в процессе принятия решений в сердце еврозоны».
«Положительная оценка Европейского центрального банка и Комиссии подтверждает наш прогресс после многих лет реформ, приверженности и сближения с нашими европейскими партнерами», — написал Желязков в сети X.
Однако в стране нет единого мнения по поводу принятия евро: согласно майскому опросу Eurobarometer, 50% болгар не согласны с введением единой валюты. Многие опасаются, что введение евро может привести к росту цен, как это произошло в Хорватии после перехода на евро в 2023 году.
Конвергентный отчет оценивает прогресс стран, не входящих в еврозону, в подготовке к принятию евро. Комиссия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) публикуют отчеты раз в два года или по специальному запросу одной из стран-членов. Последний регулярный отчет был опубликован в июне 2024 года для Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии и Швеции. Евро обязаны ввести все страны ЕС, исключение выторговали Дания и Великобритания, которая тем временем вышла из ЕС.
Опубликованный сегодня доклад ЕК является ответом на запрос Болгарии от февраля этого года. Из него следует, что София выполнила все четыре критерия конвергенции, которые Брюссель использует при оценке готовности к принятию единой валюты. Они касаются состояния государственных финансов, процентных ставок, ценовой стабильности и обменного курса.
Страна должна демонстрировать долгосрочную ценовую стабильность со средним уровнем инфляции, не превышающим более чем на 1,5 процентного пункта уровень инфляции трех государств-членов, достигших наилучших результатов в области ценовой стабильности. Болгария выполнила это критерий.
Что касается здоровых и устойчивых государственных финансов, то планируемый или фактический дефицит государственных финансов не должен превышать 3% валового внутреннего продукта (ВВП), а уровень государственного долга не должен превышать 60% ВВП. В исследуемой стране также оцениваются долгосрочные процентные ставки и стабильность обменного курса. Это должно доказать, что экономика данной страны способна противостоять колебаниям валютного курса. Все эти оценки для Болгарии оказались положительными.
Решение о том, может ли та или иная страна ввести евро, принимает Совет ЕС, представляющий государства-члены. Совет принимает такое решение по предложению ЕК, после получения рекомендаций государств — членов еврозоны, после консультаций с Европейским парламентом и после обсуждения в Европейском совете.
В случае Болгарии, по данным источников ČTK, вопрос о вступлении в еврозону могут рассмотреть министры финансов стран-членов уже 19 и 20 июня, а затем лидеры ЕС на июньском саммите ЕС. Страны еврозоны и страна, которая собирается ввести евро, должны затем установить обменный курс, то есть коэффициент пересчета, по которому евро заменит валюту данной страны. Это решение должно быть принято единогласно, как ожидается, в конце июня.
Введение евро в Болгарии должно быть рассмотрено 8 июля Европейским парламентом, а также окончательно одобрено министрами финансов ЕС на своем заседании в Брюсселе. Для этого голосования достаточно согласия квалифицированного большинства.
Евро в настоящее время используют около 347 миллионов европейцев в 20 странах. Стать членом еврозоны означает не только использование евробанкнот и евромонет, но и получение места в Совете управляющих ЕЦБ.
Часть экономистов утверждает, что Болгария, валюта которой уже давно привязана к евро, привлекла бы больше иностранных инвестиций, если бы приняла единую валюту. Кроме того, по их мнению, улучшилась бы оценка кредитоспособности Болгарии, что могло бы, например, удешевить обслуживание государственного долга страны.