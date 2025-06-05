Еврокомиссия одобрила введение евро в Болгарии с января 2026 года

Новости 420on 5 июня 2025 08:00 799

Европейская комиссия (ЕК) пришла к выводу, что Болгария выполняет все критерии для введения евро с 1 января следующего года. Об этом говорится в так называемом конвергентном отчете, который ЕК опубликовала сегодня. Расширение еврозоны до 21 страны еще должно быть поддержано президентами и премьер-министрами стран — членов ЕС, а затем одобрено Советом ЕС, который представляет государства-члены. Премьер-министр Болгарии Росен Желязков высоко оценил этот шаг.