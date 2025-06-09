Высокая арендная плата ложится на плечи государства. Ему приходится выплачивать больше пособий

Новости и статьи 9 июня 2025 21:00 782

Несмотря на снижение цен на энергоносители, которое наблюдается уже два года, количество домохозяйств, получающих от государства пособие на жилье, не уменьшилось. Напротив — в конце апреля их было уже 296 000, а за год к ним добавилось еще почти 17 000. Соответственно, растут и расходы государства на эту льготу, что следует из последних данных Бюро по трудоустройству.