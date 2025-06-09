Высокая арендная плата ложится на плечи государства. Ему приходится выплачивать больше пособий
9 июня 2025
21:00
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Несмотря на снижение цен на энергоносители, которое наблюдается уже два года, количество домохозяйств, получающих от государства пособие на жилье, не уменьшилось. Напротив — в конце апреля их было уже 296 000, а за год к ним добавилось еще почти 17 000. Соответственно, растут и расходы государства на эту льготу, что следует из последних данных Бюро по трудоустройству.
«Этому есть несколько причин. Например, не все, кто имеет право, продолжают получать пособие. Кто-то не знает о нем, у кого-то пособие слишком мало, поэтому они не обращаются за ним, кто-то стесняется», — говорит Даниэль Хуле из организации «Люди в беде».
Однако постепенно все больше людей узнают об этой возможности и подают заявления.
Вторая причина в том, что, хотя счета за газ и электричество снижаются, они остаются высокими для многих людей. «Те, кто установил цену на 2023 год, например, опасаясь дальнейшего развития, по-прежнему пользуются дорогой энергией, и для них это проблема. Кроме того, снижение цен все еще не соответствует динамике зарплат в экономике», — добавил он. Рост доходов все еще отстает от роста цен.
Гинек Калвода из Ассоциации консультационных бюро для граждан говорит, что многие люди в течение последнего года столкнулись с проблемой повышения арендной платы. «Еще в феврале прошлого года мы отмечали, что не только частные арендодатели повысили арендную плату, но и многие города в своем жилищном фонде. При этом в некоторых местах она выросла на целых 90%, и это не всегда покрывалось увеличением пособия на жилье», — сказал Калвода.
По его словам, для многих людей рост цен — это огромная проблема, потому что социальные пособия не помогают им ее компенсировать. Число получателей растет уже четвертый год. В апреле 2021 года их количество едва достигло 159 000. Наиболее значительный рост был вызван энергетическим кризисом и высокой инфляцией в период с 2022 по 2023 год.
Общая сумма, потраченная государством на выплату этого пособия, также растет. В апреле она составила почти 1,94 миллиарда крон, что почти на 15% больше, чем год назад. В этом году государство уже выплатило более 7,57 миллиарда, и здесь прирост составляет 12%.
С нового года увеличились нормы, определяющие максимальный размер выплачиваемых сумм. Для многих семей она выросла до сотни крон в месяц. Более того, увеличилось число получателей.
Жилищное пособие — не единственное государственное пособие по социальной поддержке. К ним относятся, например, пособие на рождение ребенка, на погребение, на детей и родительское.
Количество получателей этих видов социальных льгот, напротив, сократилось с 882 000 до 848 000 человек по сравнению с прошлым годом. Это падение почти на 4%.
«Но причины здесь явно демографические. Детей рождается меньше, а значит, меньше выплачивается родительских пособий и детских льгот. Эта категория сокращается уже долгое время», — отметил Хуле.
В апреле было выплачено почти 326 000 детских пособий, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Родительских было 226 000, снижение по сравнению с прошлым годом — почти 11%.
Число получателей материальной помощи, которая включает в себя чрезвычайную неотложную помощь и пособие по прожиточному минимуму, немного выросло по сравнению с прошлым годом.
Однако постепенно все больше людей узнают об этой возможности и подают заявления.
Вторая причина в том, что, хотя счета за газ и электричество снижаются, они остаются высокими для многих людей. «Те, кто установил цену на 2023 год, например, опасаясь дальнейшего развития, по-прежнему пользуются дорогой энергией, и для них это проблема. Кроме того, снижение цен все еще не соответствует динамике зарплат в экономике», — добавил он. Рост доходов все еще отстает от роста цен.
Гинек Калвода из Ассоциации консультационных бюро для граждан говорит, что многие люди в течение последнего года столкнулись с проблемой повышения арендной платы. «Еще в феврале прошлого года мы отмечали, что не только частные арендодатели повысили арендную плату, но и многие города в своем жилищном фонде. При этом в некоторых местах она выросла на целых 90%, и это не всегда покрывалось увеличением пособия на жилье», — сказал Калвода.
По его словам, для многих людей рост цен — это огромная проблема, потому что социальные пособия не помогают им ее компенсировать. Число получателей растет уже четвертый год. В апреле 2021 года их количество едва достигло 159 000. Наиболее значительный рост был вызван энергетическим кризисом и высокой инфляцией в период с 2022 по 2023 год.
Общая сумма, потраченная государством на выплату этого пособия, также растет. В апреле она составила почти 1,94 миллиарда крон, что почти на 15% больше, чем год назад. В этом году государство уже выплатило более 7,57 миллиарда, и здесь прирост составляет 12%.
С нового года увеличились нормы, определяющие максимальный размер выплачиваемых сумм. Для многих семей она выросла до сотни крон в месяц. Более того, увеличилось число получателей.
Жилищное пособие — не единственное государственное пособие по социальной поддержке. К ним относятся, например, пособие на рождение ребенка, на погребение, на детей и родительское.
Количество получателей этих видов социальных льгот, напротив, сократилось с 882 000 до 848 000 человек по сравнению с прошлым годом. Это падение почти на 4%.
«Но причины здесь явно демографические. Детей рождается меньше, а значит, меньше выплачивается родительских пособий и детских льгот. Эта категория сокращается уже долгое время», — отметил Хуле.
В апреле было выплачено почти 326 000 детских пособий, что на 6,4% меньше, чем в прошлом году. Родительских было 226 000, снижение по сравнению с прошлым годом — почти 11%.
Число получателей материальной помощи, которая включает в себя чрезвычайную неотложную помощь и пособие по прожиточному минимуму, немного выросло по сравнению с прошлым годом.