ЕК предложила постепенно прекратить импорт российского газа и нефти в ЕС





«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года.



«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя свои энергетические поставки в качестве оружия», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы предприняли четкие шаги, чтобы перекрыть краны и окончательно положить конец эре российских ископаемых видов топлива в Европе», — добавила она.





План Еврокомиссии по отказу от российского газа «перекрывает кран навсегда», написала глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас в соцсети X.«Сегодня мы изложили наше предложение о запрете импорта российского газа к концу 2027 года. Европа уже существенно сократила свою зависимость. Теперь мы перекрываем кран навсегда. Россия больше не сможет использовать энергетику как оружие против нас», — утверждает она.«Россия неоднократно пыталась шантажировать нас, используя свои энергетические поставки в качестве оружия», — заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. «Мы предприняли четкие шаги, чтобы перекрыть краны и окончательно положить конец эре российских ископаемых видов топлива в Европе», — добавила она.

Предлагаемое постановление будет обсуждаться в рамках законодательного процесса совместного принятия решений, что означает, что его принятие будет зависеть от Европейского парламента и Совета ЕС, который представляет государства-члены. Для принятия в Совете потребуется квалифицированное большинство. Учитывая это, блокирование Будапешта и Братиславы можно будет переголосовать.













Ключевыми предлагаемыми мерами являются запрет на импорт российского газа на основании новых контрактов (заключенных после 17 июня 2025 года) с 1 января 2026 года и полное прекращение импорта российского газа на основании всех существующих контрактов до конца 2027 года.

Предлагаемое постановление предусматривает постепенное прекращение импорта с целью обеспечения стабильности рынка и поставок. Что касается существующих краткосрочных контрактов на поставки, запрет будет действовать с 17 июня 2026 года для тех импортеров, которые могут доказать таможенным органам, что они были заключены до 17 июня 2025 года и впоследствии не изменялись. Это обусловлено тем, что риск для экономической безопасности, связанный с этими контрактами, является низким.







Что касается долгосрочных контрактов, запрет будет действовать с 1 января 2028 года при условии, что импортеры могут доказать, что долгосрочные контракты были подписаны до 17 июня 2025 года и впоследствии не были изменены. Причина заключается в том, что импортерам с долгосрочными контрактами может потребоваться больше времени для поиска альтернативных источников поставок, поскольку они обычно касаются значительно больших объемов по сравнению с краткосрочными контрактами.













Предложение является продолжением плана, представленного ЕК в мае. Тогда еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен объявил, что план включает девять конкретных мер по скоординированному и постепенному прекращению поставок энергоресурсов из России. Пока предложение касается только газа и нефти, ядерная энергетика будет рассмотрена позже.

Словакия.





Благодаря санкциям ЕС импорт российской нефти также сократился с 27 процентов в начале 2022 года до трех процентов в 2024 году. Кроме того, санкции полностью запретили импорт российского угля в ЕС. В настоящее время российский газ по-прежнему импортируют 10 государств-членов ЕС, а российскую нефть — две страны, Венгрия

«Остальные объемы российского газа могут быть постепенно сокращены без значительных экономических последствий или рисков для безопасности поставок благодаря наличию достаточных альтернативных поставщиков на мировом рынке газа, хорошо интегрированному рынку газа в ЕС и наличию достаточной импортной инфраструктуры в ЕС», — говорится в заявлении комиссии.