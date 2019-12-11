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Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»

Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»

Info Portal 91 0
Прославленная актриса театра и кино на кинофестивале Flash Film Festival в Праге представила новый фильм «Ван Гоги» со своим участием. YouTube-канал PAGAVARIM при поддержке 420on.cz взял у Светланы Владимировны интервью.
Фото: Елена Важенина
Светлана Немоляева: «Чтобы вызвать слезу, нужно сделать себе эмоциональное харакири»

–​ Скажите, пожалуйста, как проходит фестиваль, как вам у нас в Праге?

– Во-первых, в Праге я была много раз, но очень давно, поэтому Прага, конечно, улетучилась из моего сознания. Я помню только, что она прекрасная, красивая, и что когда получалось приехать сюда, мы и с мужем, и театром приезжали и были очень рады. Вот сейчас я приехала сюда с огромной радостью с фильмом «Ван Гоги», в котором у меня небольшая роль и который представлен на фестивале… Я очень довольна, уже два дня гуляю до падения в кровать.

– Если вспомнить фестивали, которые были раньше, когда вы начинали свою карьеру, чем они отличаются от нынешнего?

– Самый значимый, самый престижный фестиваль в нашей стране – «Кинотавр» в Сочи, мы с мужем стояли у его истоков. Сначала это было новое явление для российского кинематографа, в Советском Союзе же не было таких фестивалей, вначале в него никто не верил. Актеров приехало мало, известных – тем более… Мы с мужем моим Сашей Лазаревым были приглашены, и чуть ли не единственные, кто поверил и приехал. 

И что же теперь? Теперь это мощнейший кинофестиваль. Прошли какие-то десятилетия, и он превратился в мощную структуру, куда считают за честь попасть все актеры. А по всей стране теперь появилась масса фестивалей, и меня все время приглашают. И мой сын, тоже актер, Саша Лазарев, как папа, мне все время говорит (конечно, иронично): «Мама, меня возмущает твое возрождение на старости лет, что ты все время носишься где-то, куда-то едешь, а я без конца волнуюсь!» Он очень переживает за меня…

Смотрите интервью полностью в видео PAGAVARIM. Светлана Владимировна рассказала о работе над фильмом «Ван Гоги», о знакомстве и Эльдаром Рязановым, своих любимых фильмах и ролях, секретах актерского мастерства и о многом другом.

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