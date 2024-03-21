Продать недвижимость Оформить страхование
ГЛАВНАЯ > НОВОСТИ > ОБЩЕСТВО

Чехия на следующей неделе переходит на летнее время

Влада Mаршева
24 марта 2024
09:00
6047
В ночь с субботы 30 марта на воскресенье 31 марта жители Чехии переводят часы на час вперед.
В ночь на воскресенье 31 марта жители Чехии переводят часы на летнее время. В 02:00 часы нужно будет перевести на час вперед: поэтому сегодняшняя ночь будет на 60 минут короче.

Летнее время будет действовать примерно 7 месяцев и закончится 29 октября. Мотивацией для введения зимнего и летнего времени стала экономия электроэнергии. Перевод времени до сих пор вызывает споры.
В Чехии летнее время впервые ввели в 1915 и 1916 гг., а затем во время Второй мировой войны: тогда переход действовал с 1940 по 1949 гг. В третий раз чехи стали переводить часы в 1979 году из-за нефтяного кризиса. До 1995 года летнее время в Чехии длилось 6 месяцев, а с 1996 года страна присоединилась к правилам Евросоюза, и летнее время стало действовать 7 месяцев.

Ученые обращают внимание на то, что человеческий организм не приспособлен к переводу времени. После него у людей сбиваются внутренние биоритмы. У чувствительных людей это проявляется усталостью, сонливостью и дезориентацией, что может вести к кризисным ситуациям. Такое состояние может длиться целую неделю.
перевод времени Чехия

Комментарии:
Новые снизу Новые сверху
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
Для добавления комментария войдите или зарегистрируйтесь
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
24 МАРТА 2024
862
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ВЫСЛАЛА ИЗ СТРАНЫ УКРАИНЦА, КОТОРЫЙ ГОДАМИ РАСПРОСТРАНЯЛ ПРОРОССИЙСКУЮ ПРОПАГАНДУ
Правительство Чехии выслало из страны гражданина Украины Александра Барабанова, сообщает Deník N. Этот человек на протяжении последних десяти лет распространял в Чехии прокремлевскую и...
17:30
23 МАРТА 2024
2538
ОБЩЕСТВО
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПРОТЕСТЕ В ПРАГЕ. ПРОЗВУЧАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Несколько тысяч противников правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS) собрались на Вацлавской площади в Праге в субботу днем. Мероприятие, организованное ассоциацией "Чехия против бедности"...
16:00
23 МАРТА 2024
1364
ПОЛИТИКА
ВЫШЕГРАДСКАЯ ЧЕТВЕРКА МОЖЕТ ПРЕКРАТИТЬ СВОЕ СУЩЕСТВОВАНИЕ
У Вышеградской группы есть разногласия по поводу войны.
14:00
23 МАРТА 2024
1962
ЭКОНОМИКА
ЧЕШСКАЯ КРОНА ЕЩЕ БОЛЬШЕ ОСЛАБЛА ПО ОТНОШЕНИЮ К ОБЕИМ ОСНОВНЫМ МИРОВЫМ ВАЛЮТАМ
В конце недели чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам. 22 марта в 17:00 она торговалась на уровне 25,33 кроны/евро и 23,42 кроны / доллар США. По сравнению с...
11:45
23 МАРТА 2024
2173
ОБЩЕСТВО
МОСКВЕ УЖЕ ВСЕ ЯСНО: ТЕРРОРИСТЫ БЫЛИ СВЯЗАНЫ С УКРАИНОЙ
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что террористы, ответственные за пятничный теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого, по последним подсчетам, стали не менее 115...
08:00
23 МАРТА 2024
1406
ОБЩЕСТВО
СВЫШЕ 115 ПОГИБШИХ В «КРОКУС СИТИ ХОЛЛЕ». МИД ЧЕХИИ ОСУДИЛО ТЕРАКТ В РОССИИ
Министерство иностранных дел Чехии осудило террористический акт в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибли 115 человек и более 140 получили ранения. МИД...
21:00
22 МАРТА 2024
1545
ОБЩЕСТВО
СВЫШЕ 40 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ
По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. На месте происшествия...
19:30
22 МАРТА 2024
772
ОБЩЕСТВО
КУСОЧЕК ЛЕТА? В СУББОТУ В ЧЕХИИ МОЖЕТ БЫТЬ ДО 18 ГРАДУСОВ
В субботу температура в Чехии поднимется до 18 градусов по Цельсию, а в воскресенье похолодает до 10 градусов.
15:00
22 МАРТА 2024
1971
ОБЩЕСТВО
СУД РАСКРЫЛ ПРИЧИНУ ОПРАВДАНИЯ УКРАИНЦА ПО ДЕЛУ О СМЕРТИ ЦЫГАНА В БРНО
Областной суд Брно оправдал мужчину украинского происхождения, обвиняемого по делу о смерти цыгана, который погиб в прошлом году после драки на дамбе в Брно. 37-летнему Роману Рогозину было...
13:02
22 МАРТА 2024
430
КУЛЬТУРА
В ПРАГЕ С НОВЫМ МИНИ-АЛЬБОМОМ ВЫСТУПИТ ГРУППА СБПЧ («САМОЕ БОЛЬШОЕ ПРОСТОЕ ЧИСЛО»)
С новым EP «Милый друг, ничего не бойся» в Праге 25 марта выступит группа СБПЧ — «Самое Большое Простое Число». Концерт пройдет в клубе Underdogs’ Ballroom.
09:30
22 МАРТА 2024
489
ПОЛИТИКА
САММИТ ЕС ДОГОВОРИЛСЯ О ПОМОЩИ УКРАИНЕ, ЗАМОРОЗКЕ РОССИЙСКИХ АКТИВОВ И ПОХВАЛИЛ ЧЕШСКУЮ ИНИЦИАТИВУ
Европейский союз готов очень быстро принять решение о возможном использовании средств, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины, включая возможность использования этих...
19:30
21 МАРТА 2024
387
ЭКОНОМИКА
ЕК ПРЕДЛАГАЕТ НАПРАВИТЬ 90% ДОХОДОВ С ЗАМОРОЖЕННЫХ АКТИВОВ РФ НА ОРУЖИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ
Европейская комиссия сегодня предложила направить 90% средств, полученных от замороженных в Европе российских активов, на закупку оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира...
18:00
21 МАРТА 2024
1039
ОБЩЕСТВО
КОШМАРНЫЙ ДЕТСКИЙ САД? ЧЕШСКИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНИЦЫ ОБВИНЯЮТСЯ В ЖЕСТОКОМ ОБРАЩЕНИИ С ДЕТЬМИ
Сегодня утром в окружном суде города Лоуни началось слушание дела трех воспитательниц детского сада из Жатца, обвиняемых в создании угрозы воспитанию детей. Государственный прокурор Ондржей Коутны...
16:30
21 МАРТА 2024
483
ПОЛИТИКА
ЧЕХИЯ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО ОРУЖИЕ ДЛЯ УКРАИНЫ НУЖНО ИСКАТЬ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЕВРОПЫ
Европейский союз не может ориентироваться только на европейские ресурсы в поддержке Украины, но должен также смотреть за пределы Европы, как это продемонстрировала Чешская Республика своей...
12:00
21 МАРТА 2024
582
ЭКОНОМИКА
КАК БОЛЬШИНСТВО ЧЕХОВ «СПОНСИРУЮТ» СВОИХ ПОСТАВЩИКОВ? ОНИ ПЕРЕПЛАЧИВАЮТ АВАНСЫ ЗА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ
Переплата по счетам за коммунальные услуги выросла из-за теплой погоды и экономии средств домохозяйств. Эксперт отмечает, что в результате энергетические компании улучшают свои балансы.