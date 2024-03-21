Чехия на следующей неделе переходит на летнее время
24 марта 2024
09:00
6047
В ночь с субботы 30 марта на воскресенье 31 марта жители Чехии переводят часы на час вперед.
В ночь на воскресенье 31 марта жители Чехии переводят часы на летнее время. В 02:00 часы нужно будет перевести на час вперед: поэтому сегодняшняя ночь будет на 60 минут короче.
Летнее время будет действовать примерно 7 месяцев и закончится 29 октября. Мотивацией для введения зимнего и летнего времени стала экономия электроэнергии. Перевод времени до сих пор вызывает споры.
В Чехии летнее время впервые ввели в 1915 и 1916 гг., а затем во время Второй мировой войны: тогда переход действовал с 1940 по 1949 гг. В третий раз чехи стали переводить часы в 1979 году из-за нефтяного кризиса. До 1995 года летнее время в Чехии длилось 6 месяцев, а с 1996 года страна присоединилась к правилам Евросоюза, и летнее время стало действовать 7 месяцев.
Ученые обращают внимание на то, что человеческий организм не приспособлен к переводу времени. После него у людей сбиваются внутренние биоритмы. У чувствительных людей это проявляется усталостью, сонливостью и дезориентацией, что может вести к кризисным ситуациям. Такое состояние может длиться целую неделю.
Комментарии:
Пока никто не комментировал, будьте первым
Добавить комментарий
ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ :
10:30
24 МАРТА 2024
862
Правительство Чехии выслало из страны гражданина Украины Александра Барабанова, сообщает Deník N. Этот человек на протяжении последних десяти лет распространял в Чехии прокремлевскую и...
17:30
23 МАРТА 2024
2538
ТЫСЯЧИ ЛЮДЕЙ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В АНТИПРАВИТЕЛЬСТВЕННОМ ПРОТЕСТЕ В ПРАГЕ. ПРОЗВУЧАЛИ ЗАЯВЛЕНИЯ ПРОТИВ УКРАИНЫ
Несколько тысяч противников правительства премьер-министра Петра Фиалы (ODS) собрались на Вацлавской площади в Праге в субботу днем. Мероприятие, организованное ассоциацией "Чехия против бедности"...
16:00
23 МАРТА 2024
1364
У Вышеградской группы есть разногласия по поводу войны.
14:00
23 МАРТА 2024
1962
В конце недели чешская крона еще больше ослабла по отношению к обеим основным мировым валютам. 22 марта в 17:00 она торговалась на уровне 25,33 кроны/евро и 23,42 кроны / доллар США. По сравнению с...
11:45
23 МАРТА 2024
2173
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что террористы, ответственные за пятничный теракт в подмосковном Красногорске, жертвами которого, по последним подсчетам, стали не менее 115...
08:00
23 МАРТА 2024
1406
Министерство иностранных дел Чехии осудило террористический акт в подмосковном Красногорске, в результате которого, по предварительным данным, погибли 115 человек и более 140 получили ранения. МИД...
21:00
22 МАРТА 2024
1545
СВЫШЕ 40 ЧЕЛОВЕК ПОГИБЛИ В РЕЗУЛЬТАТЕ СТРЕЛЬБЫ В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ «КРОКУС СИТИ ХОЛЛ» НА ОКРАИНЕ МОСКВЫ
По меньшей мере 40 человек погибли и более 140 получили ранения в результате стрельбы в концертном зале «Крокус Сити Холл» в городе Красногорске на западной окраине Москвы. На месте происшествия...
19:30
22 МАРТА 2024
772
В субботу температура в Чехии поднимется до 18 градусов по Цельсию, а в воскресенье похолодает до 10 градусов.
15:00
22 МАРТА 2024
1971
Областной суд Брно оправдал мужчину украинского происхождения, обвиняемого по делу о смерти цыгана, который погиб в прошлом году после драки на дамбе в Брно. 37-летнему Роману Рогозину было...
13:02
22 МАРТА 2024
430
С новым EP «Милый друг, ничего не бойся» в Праге 25 марта выступит группа СБПЧ — «Самое Большое Простое Число». Концерт пройдет в клубе Underdogs’ Ballroom.
09:30
22 МАРТА 2024
489
Европейский союз готов очень быстро принять решение о возможном использовании средств, полученных от замороженных российских активов, для поддержки Украины, включая возможность использования этих...
19:30
21 МАРТА 2024
387
Европейская комиссия сегодня предложила направить 90% средств, полученных от замороженных в Европе российских активов, на закупку оружия для Украины через так называемый Европейский фонд мира...
18:00
21 МАРТА 2024
1039
Сегодня утром в окружном суде города Лоуни началось слушание дела трех воспитательниц детского сада из Жатца, обвиняемых в создании угрозы воспитанию детей. Государственный прокурор Ондржей Коутны...
16:30
21 МАРТА 2024
483
Европейский союз не может ориентироваться только на европейские ресурсы в поддержке Украины, но должен также смотреть за пределы Европы, как это продемонстрировала Чешская Республика своей...
12:00
21 МАРТА 2024
582
Переплата по счетам за коммунальные услуги выросла из-за теплой погоды и экономии средств домохозяйств. Эксперт отмечает, что в результате энергетические компании улучшают свои балансы.