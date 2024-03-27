Чехия в ночь на 31 марта переходит на летнее время
29 марта 2024
13:00
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В ночь с субботы, 30 марта, на воскресенье, 31 марта, жители Чехии переводят часы на час вперед.
В ночь на воскресенье, 31 марта, жители Чехии переводят часы на летнее время. В 02:00 часы нужно будет перевести на час вперед, поэтому ночь будет на 60 минут короче.
Летнее время будет действовать примерно 7 месяцев и закончится 29 октября. Мотивацией для введения зимнего и летнего времени стала экономия электроэнергии. Перевод времени до сих пор вызывает споры.
В Чехии летнее время впервые ввели в 1915 и 1916 годах, а затем во время Второй мировой войны: тогда переход действовал с 1940 по 1949 год. В третий раз чехи стали переводить часы в 1979 году из-за нефтяного кризиса. До 1995 года летнее время в Чехии длилось 6 месяцев, а с 1996 года страна присоединилась к правилам Евросоюза, и летнее время стало действовать 7 месяцев.
Ученые обращают внимание на то, что человеческий организм не приспособлен к переводу времени. После него у людей сбиваются внутренние биоритмы. У чувствительных людей это проявляется усталостью, сонливостью и дезориентацией, что может вести к кризисным ситуациям. Такое состояние может длиться целую неделю.
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