Чехия в ночь на 31 марта переходит на летнее время

В ночь на воскресенье, 31 марта, жители Чехии переводят часы на летнее время. В 02:00 часы нужно будет перевести на час вперед, поэтому ночь будет на 60 минут короче.



Летнее время будет действовать примерно 7 месяцев и закончится 29 октября. Мотивацией для введения зимнего и летнего времени стала экономия электроэнергии. Перевод времени до сих пор вызывает споры.



В Чехии летнее время впервые ввели в 1915 и 1916 годах, а затем во время Второй мировой войны: тогда переход действовал с 1940 по 1949 год. В третий раз чехи стали переводить часы в 1979 году из-за нефтяного кризиса. До 1995 года летнее время в Чехии длилось 6 месяцев, а с 1996 года страна присоединилась к правилам Евросоюза, и летнее время стало действовать 7 месяцев.



Ученые обращают внимание на то, что человеческий организм не приспособлен к переводу времени. После него у людей сбиваются внутренние биоритмы. У чувствительных людей это проявляется усталостью, сонливостью и дезориентацией, что может вести к кризисным ситуациям. Такое состояние может длиться целую неделю.