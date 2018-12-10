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Прага обошла Майами и Лас-Вегас по популярности среди туристов

Прага обошла Майами и Лас-Вегас по популярности среди туристов

Катерина Коваленко 2400 0
В рейтинге самых популярных туристических городов в мире Прага заняла 20-е место.
Прага обошла Майами и Лас-Вегас по популярности среди туристов

Британская компания Euromonitor International опубликовала рейтинг ста самых популярных туристических городов этого года. Самой привлекательной для туристов все еще остается Азия: сорок один из ста городов находится на этом континенте. Первое место традиционно занял Гонконг. В первую десятку вошли также такие города, как Бангкок и Сингапур. Не отстают и европейские столицы. Лондон, Париж и Рим стали местом отдыха более чем для сорока миллионов туристов в этом году. Среди городов из стран постсоветского пространства в рейтинг вошли Москва (48-е место), Санкт-Петербург (59-е место) и Львов (80-й в рейтинге).

Что касается Праги, в 2018 году столица Чехии оказалась на почетном двадцатом месте, тем самым опередив такие города, как Майами, Лас-Вегас, Амстердам, Барселона и Сеул. Более того, согласно данным  Euromonitor International, с 2016-го года количество туристов в Праге увеличилось на 10%.

Компания сообщает, что на данный момент туристические центры переполнены. Забронировать некоторые отели не получается даже на год вперед. В 2019-м ожидается подъем таких городов, как Мумбаи, Порту и Иерусалим. Что касается городов США, в них туризм вырос на 2%, что стало довольно маленьким прогрессом относительно других континентов.

Источник: idnes.cz

 
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Темы
Чехия туристы Туризм рейтинг
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