Каждый пятый житель Чехии страдает синдромом эмоционального выгорания

Чаще всего в зоне риска оказываются топ-менеджеры, врачи и учителя. Напротив, очень устойчивыми к стрессу оказались представители духовенства.

Усталость, цинизм, потеря смысла жизни. Синдром выгорания обычно становится реакцией организма на длительный стресс.

«Каждый из нас рано или поздно выбивается из сил. Вопрос только в том, каждый ли справится с тем, чтобы вернуться в нормальное состояние», - говорит психолог Радек Птачек, который изучает синдром выгорания на базе Карлова университета уже больше трех лет.

По словам профессора, первым признаком синдрома является потеря смысла в действиях.

«В момент, когда человек стремится к чему-либо на автомате, уже не видя никакого в этом смысла, он становится циником. А усталость и цинизм приводят к выгоранию. К сожалению, большинство врачей, если к ним обратятся с подобной жалобой, ответят, что они и сами очень устали и не будут дальше решать эту проблему».

Примерно одна пятая населения Чехии страдает этим синдромом. Согласно данным исследований, меньше всего устойчивы топ-менеджеры, директора и прочие позиции, требующие большой ответственности и практически круглосуточной доступности работника.Также подвержены стрессу врачи и учителя. Меньше всего данная проблема затрагивает представителей духовенства.