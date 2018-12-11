Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
10d 5 °C
Каждый пятый житель Чехии страдает синдромом эмоционального выгорания

Каждый пятый житель Чехии страдает синдромом эмоционального выгорания

Катерина Коваленко 2835 0
Чаще всего в зоне риска оказываются топ-менеджеры, врачи и учителя. Напротив, очень устойчивыми к стрессу оказались представители духовенства.
Каждый пятый житель Чехии страдает синдромом эмоционального выгорания

Усталость, цинизм, потеря смысла жизни. Синдром выгорания обычно становится реакцией организма на длительный стресс.

«Каждый из нас рано или поздно выбивается из сил. Вопрос только в том, каждый ли справится с тем, чтобы вернуться в нормальное состояние», - говорит психолог Радек Птачек, который изучает синдром выгорания на базе Карлова университета уже больше трех лет.

По словам профессора, первым признаком синдрома является потеря смысла в действиях.

«В момент, когда человек стремится к чему-либо на автомате, уже не видя никакого в этом смысла, он становится циником. А усталость и цинизм приводят к выгоранию. К сожалению, большинство врачей, если к ним обратятся с подобной жалобой, ответят, что они и сами очень устали и не будут дальше решать эту проблему».

Примерно одна пятая населения Чехии страдает этим синдромом. Согласно данным исследований, меньше всего устойчивы топ-менеджеры, директора и прочие позиции, требующие большой ответственности и практически круглосуточной доступности работника.Также подвержены стрессу врачи и учителя. Меньше всего данная проблема затрагивает представителей духовенства.

«Главное для профилактики синдрома выгорания - хорошие отношения между людьми. Теплая атмосфера между родными; то, как вы ведете себя по отношению к своему соседу, продавцу в магазине, как общаетесь с шефом и подчиненными. Нельзя забывать и о значении хорошего сна и интересно проведенного свободного времени».

Источник: idnes.cz
Рассказать всем:
Темы
Чехия здоровье
Читайте
по теме 
Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019
591 0
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1455 0
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1611 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2955 0
Последние новости:
07
января
Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019
07.01.2019 16:25 Экономика
Прогноз цен на коммунальные услуги в Чехии – 2019
591 0
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
07.01.2019 10:53 Общество
После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек
621 0
06
января
На восток Чехии наступают морозы
06.01.2019 16:32 Общество
На восток Чехии наступают морозы
1455 0
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
06.01.2019 13:30 Общество
Спасатели в Крконоше просят не ходить на вершины
621 0
04
января
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
04.01.2019 11:35 Спорт
«Зенит» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Чехии
537 0
03
января
На чем заработать в новом году?
03.01.2019 10:55 Экономика
На чем заработать в новом году?
2058 0
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
03.01.2019 10:34 Общество
В выходные в Чехии пройдет подсчет птиц
858 0
02
января
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
02.01.2019 15:31 Общество
Как правильно в Праге утилизировать рождественские ёлки
1611 0
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
02.01.2019 11:32 Общество
Изменения в 2019 году: повышение пенсий и минимальной зарплаты, новости для индивидуальных предпринимателей
2955 0
01
января
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
01.01.2019 20:13 Общество
Пражский новогодний фейерверк напомнил о 30 годах свободы
1927 0


Мобильная версия