Каждый пятый житель Чехии страдает синдромом эмоционального выгорания

Усталость, цинизм, потеря смысла жизни. Синдром выгорания обычно становится реакцией организма на длительный стресс.
«Каждый из нас рано или поздно выбивается из сил. Вопрос только в том, каждый ли справится с тем, чтобы вернуться в нормальное состояние», - говорит психолог Радек Птачек, который изучает синдром выгорания на базе Карлова университета уже больше трех лет.
По словам профессора, первым признаком синдрома является потеря смысла в действиях.
«В момент, когда человек стремится к чему-либо на автомате, уже не видя никакого в этом смысла, он становится циником. А усталость и цинизм приводят к выгоранию. К сожалению, большинство врачей, если к ним обратятся с подобной жалобой, ответят, что они и сами очень устали и не будут дальше решать эту проблему».
Примерно одна пятая населения Чехии страдает этим синдромом. Согласно данным исследований, меньше всего устойчивы топ-менеджеры, директора и прочие позиции, требующие большой ответственности и практически круглосуточной доступности работника.Также подвержены стрессу врачи и учителя. Меньше всего данная проблема затрагивает представителей духовенства.
«Главное для профилактики синдрома выгорания - хорошие отношения между людьми. Теплая атмосфера между родными; то, как вы ведете себя по отношению к своему соседу, продавцу в магазине, как общаетесь с шефом и подчиненными. Нельзя забывать и о значении хорошего сна и интересно проведенного свободного времени».