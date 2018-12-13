Ночное небо в Чехии озарит зеленая комета

В пятницу, 14 декабря, между полуночью и четырьмя часами утра можно будет наблюдать высокую активность одного из самых мощных метеорных потоков. А в воскресенье 16 декабря, к Геминидам присоединится еще и комета 64P Wirtanen.

Геминиды – один из самых мощных метеорных потоков. В последний раз такая активность метеоров наблюдалась в 2015 году. 7 декабря 2018 года Земля снова вошла в поток, лучше всего можно будет наблюдать за «звездопадом» именно в ночь на 14 декабря. Астрономы рекомендуют выбрать открытое место с минимальным освещением – именно в таких условиях можно увидеть даже маленькие вспышки. Однако самая большая активность ожидается только в декабре 2020 года.

16 декабря к Геминидам присоединится еще и комета 64P Wirtanen, обещающая стать самой яркой кометой за последние пять лет. Комета приблизится к Земле на 11,6 миллиона километров, что является очень небольшим расстоянием. Это будет десятый подобный случай в истории человечества. Астрономы успокаивают: никакой опасности нет, максимальное влияние кометы на Землю – это красивое ночное небо.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz