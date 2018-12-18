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Внимание: В Праге повысилась активность воров-карманников

Внимание: В Праге повысилась активность воров-карманников

Катерина Коваленко 2451 0
Пражская полиция предупреждает, что особенно внимательно стоит себя вести в торговых центрах и на ярмарках.
Внимание: В Праге повысилась активность воров-карманников

Начиная с декабря, в столице увеличили количество патрулирующих полицейских. Основное внимание уделяется рождественским ярмаркам, большим торговым центрам и парковкам.  На данный момент магистрат Праги располагает 2177 сотрудниками полиции. Подобные меры предосторожности предприняли и другие большие города ЧР. В Брно количество полицейских на улицах увеличили на 13%, в Остраве задействован целый штат городской полиции.

Самыми частыми пока что остаются мелкие кражи в толпе. Однако бывают и более неприятные ситуации.

«Люди крадут не только на ярмарках, но и прямо с прилавков в магазинах. Иногда приходится рассматривать и мелкие нарушения порядка бездомными или даже обычными покупателями в торговых центрах», - отмечают в полиции Остравы.

Рождественская суматоха иногда приводит и к несчастным случаям. Неделю назад на одной из ярмарок в Брно загорелся ларек. К счастью, никто из находившихся поблизости не пострадал.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz
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Темы
Рождество в Праге кражи полиция Рождественские рынки
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