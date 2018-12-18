Внимание: В Праге повысилась активность воров-карманников

Пражская полиция предупреждает, что особенно внимательно стоит себя вести в торговых центрах и на ярмарках.

Начиная с декабря, в столице увеличили количество патрулирующих полицейских. Основное внимание уделяется рождественским ярмаркам, большим торговым центрам и парковкам. На данный момент магистрат Праги располагает 2177 сотрудниками полиции. Подобные меры предосторожности предприняли и другие большие города ЧР. В Брно количество полицейских на улицах увеличили на 13%, в Остраве задействован целый штат городской полиции.

Самыми частыми пока что остаются мелкие кражи в толпе. Однако бывают и более неприятные ситуации.

«Люди крадут не только на ярмарках, но и прямо с прилавков в магазинах. Иногда приходится рассматривать и мелкие нарушения порядка бездомными или даже обычными покупателями в торговых центрах», - отмечают в полиции Остравы.

Рождественская суматоха иногда приводит и к несчастным случаям. Неделю назад на одной из ярмарок в Брно загорелся ларек. К счастью, никто из находившихся поблизости не пострадал.