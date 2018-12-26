Чудо новогоднее: какие добрые дела можно успеть сделать до Нового года

До конца 2018 года осталось меньше недели, но этого достаточно для того, чтобы успеть сделать доброе дело перед Новым 2019-м. И подведение итогов года станет гораздо приятнее. 420on.cz подготовил материал о благотворительных акциях, в которых еще можно принять участие.

Мы подобрали для вас благотворительные акции, в которых можно принять участие до конца 2018 года и в начале 2019-го, а также поговорили с некоторыми из их участников о желании быть полезным и добрых делах, которые под силу каждому.

Сдать кровь

Кровь в Праге можно сдать в больницах и в коммерческих центрах трансфузиологии, которые предлагают небольшое финансовое вознаграждение. Важно знать, что кровь, сданная в коммерческом центре, может быть использована не только на территории Чешской Республики, но и для фармацевтической промышленности за рубежом.

В чешских больницах доноры сдают кровь бесплатно, но получают за это некоторые бонусы: например, выходной день на работе и налоговые льготы, а их кровь используют только на территории Чехии.

И всё же, главная причина пожертвовать кровь — желание помочь людям. Об этом говорит Дарья, студентка ВШЭ, решившая под Новый год стать донором.

«Я сдавала плазму в пункте приема организации Europlasma s.r.o., который находится в торговом центре Černý most. Стать донором легко: нужно просто позвонить или прийти в центр с паспортом и карточкой медицинского страхования и записаться на выбранное время. Далее необходимо заполнить анкету, пройти медосмотр и сдать немного крови для обследования материала на пригодность и отсутствие ряда серьезных заболеваний вроде сифилиса или ВИЧ. Если все хорошо, ты можешь стать донором и прийти на сдачу плазмы.

Перед процедурой рекомендуется выпить много жидкости и плотно поесть. Ее длительность всего 40 минут, после чего донору предоставят перекус: йогурт, чай, кофе и сладость. На месте я также узнала, что центр платит 600 крон за сдачу материала, хотя я решила это сделать лишь потому, что рассматривала возможность быть полезной, сделать что-то хорошее для других. Важно помнить, что донорская кровь спасает людям жизни».

Пункты приема крови можно найти на официальном сайте Чешского Красного Креста.

Помочь детям в детском доме

Еще одна возможность помочь — отдать вещи детям из детских домов. 30 декабря с 13:00 до 13:50 будет проходить сбор вещей и подарков для воспитанников одного из чешских детских домов (для какого именно, организатор уточнит за несколько дней до проведения акции). Место сбора: парковка у Масарикова вокзала.

Организатор акции — Арсений Алексеенко, за плечами которого уже пятнадцать успешных сборов. Все началось в 2012 году, с этого времени вещи и подарки порадовали детей из двадцати пяти детских домов. Важно, что Арсений и другие участники акции проводят также мастер-классы, организовывают праздники и общаются с детьми: «В первую очередь детям необходимо внимание. Важный пункт в нашей деятельности — помощь в социализации и получении ребятами коммуникативных навыков», — объясняет Арсений.

Он также рассказал о том, что можно подарить воспитанникам детских домов: «В детских домах вещи — расходный материал, который очень быстро изнашивается, а бюджет у них ограничен. Та одежда и подарки, которые мы привозим, воспитатели откладывают до дня рождения или праздников. Эти сюрпризы делают жизнь ребенка, лишенного родительской заботы, хоть немного счастливее. Главные в списке: одежда и обувь в хорошем состоянии, спортивный инвентарь, канцелярские принадлежности, электроприборы, посуда, игрушки, косметика, сладости».

Пожертвовать волосы на парики для онкобольных

Подарить свои волосы борющимся с серьезным недугом может любой обладатель здоровых (это важное условие при производстве париков) и длинных волос (отрезанный хвост должен быть в длине не менее 30 сантиметров).

В Чехии существует фонд Daruj vlasy, который имеет партнерские салоны, где желающий помочь больным, проходящим химиотерапию, может отдать свои волосы и бесплатно сделать стрижку по вкусу. Есть также салон Dlouhovlaska (https://ru-ru.facebook.com/Dlouhovlaska.cz/), поддерживающий благотворительный фонд Šance onkoláčkům. В прошлом году он провел акцию на фестивале Masters of Rock, где рокеры легко расставались со своей длинной шевелюрой, желая помочь нуждающимся в париках.

«О такой помощи борющимся с тяжелым заболеванием мне рассказала подруга, которая приняла в ней участие. Она отрезала свои длинные волосы и, понимая, как они важны для уверенности в себе женщинам, проходящим сейчас через такие трудности, бесплатно отдала их на изготовление париков. Когда я отращу достаточную длину, сделаю то же самое»,— говорит еще одна собеседница 420on.cz, студентка ЧЗУ Люция.

Как еще можно помочь?

Если вы боитесь сдать кровь или не желаете расставаться с волосами, но при этом хотите быть полезными другим, то обратите внимание на данные проекты, где можно стать волонтером и/или пожертвовать деньги на их развитие:

Помощь животным:

Pozor kočka — забота о беспризорных кошках, а также подвергшихся жестокому обращению и больных животных.

Помощь находящимся на длительном лечении в больницах:

Центр Lékořice — психосоциальная поддержка взрослых и детей, долгое время живущих в стационаре. Волонтеры разыгрывают театральные представления, проводят мастер-классы и другие интересные акции, делая тем самым нахождение пациентов в больничных стенах хоть немного приятнее.

Помощь семьям в тяжелой ситуации и детям до 18 лет:

Некоммерческая организация Dům tři přání — психологическая поддержка семей, находящихся в кризисе, социальная реабилитация, помощь в налаживании связей внутри семьи. Волонтеры обучают детей, помогают им со школьными заданиями, проводят различные игры, соревнования.

Делая добро, помогая, делясь мы улучшаем жизнь на этой планете. И если есть возможность прийти на помощь тому, кто нуждается в поддержке, не упустите ее. Это очень важно, особенно в новогодние праздники, когда в сказку верит каждый человек.