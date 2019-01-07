После утечки ядовитого газа на пражском Выставиште в больнице оказалось 11 человек

11 человек оказались в больнице из-за воскресного выброса угарного газа на зимнем стадионе в выставочном комплексе в Голешовице. Ядовитым газом в общей сложности надышались около 20 человек. Утечка произошла поздно ночью на любительской тренировке по хоккею. По предварительным данным, источником стал дым от льдогенератора.

Пострадавшим была оказана медицинская помощь на месте, после они были доставлены в городские больницы – Мотол, госпиталь в Стржешовицах, Буловку, больницу Томайера, госпиталь На Франтишку.

Полицию вызвали в 23:00 в воскресенье, для того чтобы обнаружить источник утечки токсичного газа. По словам полицейских, наиболее вероятной причиной утечки является льдогенератор. На данный момент причина еще устанавливается, полиция проверяет всю техническую документацию зимнего стадиона.

Также на Выставиште прибыли пожарные. Они измерили концентрацию угарного газа. «Люди жаловались, что чувствуют себя плохо», – сказал Мартин Кавка, представитель пражских пожарных.

Угарный газ не имеет цвета и запаха. Он высокотоксичен. Отравление происходит после вдыхания больших количеств этого вещества. Первыми симптомами обычно являются головная боль, тошнота, головокружение, недомогание и спутанность сознания.

Зимний стадион в Голешовицах используется для спортивных и культурных мероприятий. Здесь можно покататься на коньках, заняться хоккеем и фигурным катанием.

Источник: ceskenoviny.cz