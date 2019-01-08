В драке в отеле в Пеце-под-Снежкой участвовали два десятка гостей

Потасовка началась в ночь с воскресенья на понедельник в ресторане одной из гостиниц Чехии. Бойцов пришлось успокаивать полиции.

Все началось со словесной перепалки между группой гостей, праздновавших день рождения, с другими посетителями. Участники торжества, подогретые алкоголем, начали курить в общественном месте, что вызвало недовольство окружающих. В итоге в ход пошли кулаки. В драку оказался втянут и персонал отеля, пытавшийся урегулировать ситуацию.

Для разрешения конфликта в отель прибыла полиция. "На всякий случай у нас были специалисты с собаками, но их вмешательство не потребовалось. Когда мы приехали, все уже в целом успокоились", – рассказал представитель полиции Лукаш Винценц.

Ущерб, причиненный имуществу отеля, оценивается в 15 тысяч крон. Участникам драки, если дело дойдет до суда, грозит до двух лет лишения свободы по статье о хулиганстве.

Источник: Novinky.cz