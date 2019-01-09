Виновник аварии с четырьмя погибшими находился под воздействием наркотиков

Украинский шофер был под метамфетамином и амфетамином.

Фото: HZS Moravskoslezského kraje

Виновник аварии, происшедшей в ноябре прошлого года в городе Тршинец и приведшей к гибели четырех человек, перед поездкой принимал наркотики. Об этом сообщила в среду полиция Моравскосилезского края. Вскрытие водителя-украинца показало присутствие в его крови метамфетамина и амфетамина.

Следствие установило, что причиной аварии был выезд фургона Mercedes Sprinter на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком. Водитель и три его спутника (все – иностранцы в возрасте от 19 до 47 лет) погибли на месте, еще один 22-летний пассажир Mercedes получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу вертолетом, ранен оказался также водитель грузовика.

Эта авария стала самой серьезной в Моравскосилезском крае в прошлом году и одной из самых серьезных во всей Чехии.

Источник: Novinky.cz