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Снежная катастрофа в Чехии

Снежная катастрофа в Чехии

Maria Rogatneva 554 0
На севере Чехии настоящее бедствие из-за снега: нет электричества, дороги перекрыты. А снег продолжает идти.
Снежная катастрофа в Чехии

Энергетики из-за снегопадов и сильного ветра объявили чрезвычайное положение в Яблонце-над-Нисой, Семилах и Дечине. Зарегестрировано более 25 аварий на высоковольтных линиях, без электричества в настоящее время находятся 9 000 абонентов.

Транспортное сообщение также осложнено погодными условиями. Управление автомобильных дорог и магистралей просит водителей о повышенной осторожности. Снегопады утром были зарегестрированы на пражской кольцевой дороге, автомагистралях D1, D5, D8 и D11. В окрестностях Праги и Млада-Болеслава ожидается морось, которая может замерзнуть, если температура опустится ниже нуля. Передвижение также осложнено упавшими деревьями. За ночь было зарегистрировано более 20 таких случаев по всей Чехии. В Праге снег привел к некоторым перебоям в движении общественного траспорта.

Краткие новости из других регионов:

– дорога к Божи-Дару уже открыта;

– в немецких, австрийских и швейцарских Альпах по-прежнему существует высокий риск схода лавин, которые уже унесли жизни нескольких человек. Некоторые деревни отрезаны от цивилизации;

– в Пардубицком крае – заснеженные дороги;

– движение по трассе I/10 на участке Танвальд-Гаррахов и на границе с Польшей ограничено для транспортных средств весом более 3,5 тонны, дорога 2904 между Мнишком и Распенавой закрыта для транспорта тяжелее 6 тонн;

– Чешские железные дороги информируют о проблемах на участках Либерец – Гаррахов и Румбурк – Дечин (Бад-Шандау – Микулашовице).

 

Источник: seznamzpravy.cz

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Темы
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