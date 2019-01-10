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Археологи обнаружили у Острова самый старый в Европе деревянный колодец

Археологи обнаружили у Острова самый старый в Европе деревянный колодец

Info Portal 96 0
Множество находок, в том числе уникальных, было обнаружено во время раскопок под будущим шоссе D35 между населенными пунктами Опатовице-над-Лабем и Остров (Пардубицкий край).
Археологи обнаружили у Острова самый старый в Европе деревянный колодец

Вероятно, самая ценная из них – деревянный колодец у деревни Остров. По годичным кольцам удалось установить, что дубы, использованные для его строительства, были срублены в 5256-5255 годах до н. э., а угловые стойки еще на несколько лет старше. Это делает колодец самым древним памятником деревянного зодчества в Европе, возраст которого был определен методом дендрохронологии, заявил журналистам директор Археологического центра Оломоуца Ярослав Пешка.

Техника строительства оказалось очень развитой, отметил он: в кольях ювелирно вырезались пазы, в которые вставляясь оструганные доски. Стенки колодца размером 80х80 см были обработаны инструментами из камня, костей, рогов или дерева. Дубовая конструкция сохранилась благодаря высокому уровню грунтовых вод. Археологический центр также обнаружил другие колодцы. Один из них за 150 лет до Рождества Христова обеспечивал водоснабжение близлежащих жилищ посредством водопровода.

Источник:ceskenoviny.cz

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Темы
археология Чехия история
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