В Чехии может стать тепло, как в Греции

Ученые рисуют картины глобального потепления

По прогнозам экспертов, в результате изменения климата средняя температура на планете повысится примерно на 2 градуса Цельсия. «Для понимания: это соответствует нынешней разнице между Прагой и Будапештом», – пояснил на Конференции по воде, почве и ландшафту в ЕС и ЧР, прошедшей в чешской столице, геолог и климатолог Вацлав Цилек. Однако, продолжил он, в последние годы происходит большое ускорение, в итоге некоторые ожидают еще более высокий рост – до 4 градусов. С точки зрения температуры, Чехия, по словам Цилека, достигнет уровня Греции. «Пока все ждут диагноза — что же произойдет в результате потепления», – добавил ученый.

Как заявил Цилек, такое количество углекислого газа в атмосфере Земли было последний раз более миллиона лет назад. Но климатические проблемы создают также нитраты, которые разрушают экосистемы и способствуют росту некоторых грибов. В результате люди во многих районах уже покидают сельскую местность из-за засухи и переезжают в города, заключил Цилек.

Источник: novinky.cz​