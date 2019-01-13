Самолётом Smart Wings, выкатившимся за пределы ВПП в Москве, управлял второй пилот

Рассматриваются версии плохой уборки взлётной полосы и ошибки пилота.

В московском аэропорту "Шереметьево" заявили, что самолётом Boeing 737 чешской авиакомпании Smart Wings, выкатившимся за пределы ВПП, во время взлёта управлял второй пилот.

"По предварительным данным, полученным из объяснительной командира воздушного судна, при движении воздушным судном управлял второй пилот, причиной отклонения от маршрута стал асимметричный вывод двигателей РУДами [рычагами управления двигателями] на взлётный режим", — сообщила директор дирекции общественных связей аэропорта Анна Захаренкова.

Ранее о возможных причинах происшествия рассказали в Следственном комитете России. Там считают, что лайнер мог выкатиться за пределы ВПП из-за некачественной работы наземных служб по уборке взлетно-посадочной полосы или из-за ошибки пилота, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел сегодня, 13 января. Лайнер должен был вылететь по маршруту Москва – Прага в 14:10 по московскому времени (рейс QS1003). После 300 метров разбега самолёт неожиданно потерял управление, и его отнесло на 100 метров влево от взлётной полосы. Boeing буквально развернуло, и, по оценкам специалистов, катастрофы удалось избежать лишь чудом, пишет портал avia.pro.

На борту судна во время ЧП находились 40 пассажиров и 7 членов экипажа. Пострадавших среди них нет.

В результате происшествия аэропорту "Шереметьево" пришлось скорректировать более двух десятков авиарейсов, что внесло серьёзные изменения в планы нескольких сотен пассажиров.

Источник: РЕН ТВ, avia.pro, News.ru

Подробнее на: http://avia.pro/news/v-sheremetevo-segodnya-chudom-izbezhali-aviakatastrofy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktopВ результате происшествия в Шереметьево» пришлось скорректировать более двух десятков авиарейсов, что внесло серьёзные изменения в планы нескольких сотен пассажиров.Подробнее на: http://avia.pro/news/v-sheremetevo-segodnya-chudom-izbezhali-aviakatastrofy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop