Новую тропу в кронах деревьев открыли в Бескидах

Владельцы ареала Пустевны в Бескидах рассчитывают, что новую тропу в кронах деревьев будет посещать хотя бы половина из 400 000 туристов, которые каждый год приезжают сюда на отдых.

Фото: Aleš Fuksa, Právo

Объект находится в 250 метрах от верхней остановки канатной дороги в направлении к горе Танечница. На самой вершине тропы установлена 22-метровая смотровая башня, с которой открывается прекрасный вид на горы. Чтобы добраться до нее, нужно пройти около 6 километров по построенной деревянной тропе. Уникальным является и "гималайский" канатный мост, длина которого достигает 150 метров. Протяженность непосредственно самой тропы в кронах деревьев составляет 390 метров, а высота – от 4 до 15 метров. Сейчас объект обслуживают восемь человек, в летний сезон будут приняты на работу еще 10 сотрудников. Инвестиции в проект превысили 50 млн крон. Похожая тропа кронами деревьев существует в Липно.

Источник: novinky.cz