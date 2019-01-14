На юге Чехии снова появились волки

В районе к югу от Тршебони волчья пара принесла потомство: на камеры попали четыре–пять детенышей.

По словам представителя регионального отделения Агентства по охране природы и ландшафта ЧР Иржи Нойдерта, можно допустить, что в этом районе живет еще одна группа волков или так называемый волк-одиночка. Пара, у которой родились детеныши, была замечена здесь еще в марте прошлого года. "Они, вероятно, пришли к нам из Германии или Польши“, – сказал Нойдерт.

Он отметил, что волки встречаются в этих странах в непосредственной близости от границы с Чехией. Точное их происхождение изучают ученые из Карлова университета и Чешского аграрного университета, которые анализируют образцы помета.

Нойдерт подчеркнул, что волки должны помочь естественному регулированию в дикой природе. Это касается прежде всего чрезмерно выросшей популяции косули.

Район Тршебони не единственное место на юге Чехии, где появились волки. Ученые также зарегистрировали их у Новоградских гор (район Ческе-Будеевице). Количество этих животных в Центральной Европе растет. Но дело в том, что они нуждаются в обширной территории, поэтому едва ли получат широкое распространение в Чехии.

Источник: seznamzpravy.cz