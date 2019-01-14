Чешский сноубордист вызвал лавину в Австрии

32-летний чешский сноубордист и инструктор по горнолыжному спорту, проехав мимо трассы в австрийских Альпах, вызвал сход лавины. В итоге задняя часть горного отеля оказалась под трехметровой толщей снега.

По данным австрийских СМИ, лавина имела ширину 300 метров и высоту до 3 метров. Ущерб уточняется. Никто не пострадал, однако после расследования полиция собирается направить дело в прокуратуру.



В этом районе уже несколько дней фиксируется высшая, пятая, степень лавинной опасности.