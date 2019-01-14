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Чешский сноубордист вызвал лавину в Австрии

Чешский сноубордист вызвал лавину в Австрии

Илья Кириллов 166 0
Дело может быть передано в прокуратуру.
Фото: иллюстративный характер
Чешский сноубордист вызвал лавину в Австрии

  • 32-летний чешский сноубордист и инструктор по горнолыжному спорту, проехав мимо трассы в австрийских Альпах, вызвал сход лавины. В итоге задняя часть горного отеля оказалась под трехметровой толщей снега.
  •  
  • По данным австрийских СМИ, лавина имела ширину 300 метров и высоту до 3 метров. Ущерб уточняется. Никто не пострадал, однако после расследования полиция собирается направить дело в прокуратуру.

    В этом районе уже несколько дней фиксируется высшая, пятая, степень лавинной опасности. 

  • Источик: novinky.cz​
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Темы
Австрия Чехия сноуборд
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