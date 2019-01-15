Минобразования изменит подход к изучению новейшей истории в чешских школах

Представители Министерства образования Чехии встретились с руководителем Службы безопасности и информации (BIS) Михалом Коуделкой и пришли к единому мнению по поводу необходимости пересмотра методики преподавания новейшей истории.

Ранее BIS в отчете за 2017 год отмечала, что существующая в чешских школах методика до сих пор является фактически советской интерпретацией новейшей истории и находится под влиянием советской пропаганды. Новые рамочные общеобразовательные программы, обязательные для школ, Министерство образования намерено разработать и утвердить в следующем году, после этого изменения будут внесены в расписание уроков.

"Мой опыт преподавания современной истории – с позиции учителя, лектора или историка – совершенно другой, и таких тенденций, о которых сообщает BIS, я не замечал, а также мне ничего не известно о специальной литературе, которая бы подтверждала выводы BIS", – говорит историк Ярослав Пинкас. Его коллега Войтех Рипка также считает, что BIS не представила никаких доказательств или документов, подтверждающих данную версию преподавания истории. Однако оба специалиста согласны с тем, что во многих школах оно находится на недостаточном уровне и вынуждает учителей просто давать информацию ученикам. Школьникам они потом представляют свою интерпретацию событий современной истории.

Источник aktualne.cz