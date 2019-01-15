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Немецких пенсионеров в Чехии стало на 5% больше

Немецких пенсионеров в Чехии стало на 5% больше

Илья Кириллов 1 0
На пенсии многие немцы стараются переехать туда, где дешевле.
Немецких пенсионеров в Чехии стало на 5% больше

Все больше немецких пенсионеров предпочитают перебираться за границу. В 2017 году число пожилых эмигрантов из Германии увеличилось на 7,5% до 237 тыс. человек, сообщает Welt am Sonntag со ссылкой на данные Немецкого фонда пенсионного страхования.

Наиболее привлекательны для немцев соседние страны и Северная Америка. Так, в Швейцарии живут 26,2 тыс. пенсионеров из ФРГ, в Австрии и США – по 24,3 тыс. При этом их наиболее существенный рост зафиксирован в Венгрии (+7,5%), Чехии (+5,3%), Польше (+5,1%) и Таиланде (+6%).

Источник: saminvestor.ru

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