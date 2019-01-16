Поток российских самостоятельных туристов в Чехию сократился на 39%

Россияне выбирают Италию, Молдавию и Черногорию

В пятерку самых популярных европейских туристических направлений у российских самостоятельных путешественников в 2018 году попали Кишинев, Тиват, Минск, Барселона и Рим. Самыми популярными странами стали Молдавия, Черногория, Италия, Белоруссия и Испания. Это следует из аналитики одного из крупнейших в России интернет-сервисов по продаже билетов Biletix.

С точки зрения динамики наибольший рост спроса пришелся на Белоруссию (+119,8%), Германию (+25,9%) и Испанию (+11,2%). Наибольший спад – у Молдавии (-53,2%), Чехии (-39,1%) и Греции (-27,5%).

63% российских самостоятельных туристов вылетели в европейские города из Москвы, 19% – из Санкт-Петербурга, 6% – из Калининграда, 5% – из Ростова-на-Дону, 3% – из Екатеринбурга.

В целом спад турпотока из России в Европу составил 21%. Средний чек на авиаперелеты туда-обратно из российских городов в европейские за год вырос с 16 199 до 17 981 рублей, то есть на 11%.





Источник: Турбизнес