Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен

Гигантская колонна стоит перед новым зданием Национального музея в Праге без малого полвека. Но о том, что архитектор Карел Прагер задумал ее как дань памяти Яну Палаху, стало известно совсем недавно.

Фото: radio.cz

16 января Чехия вспоминала студента факультета философии Карлова университета Яна Палаха, который ровно 50 лет назад совершил самосожжение на Вацлавской площади в знак протеста против летаргии, охватившей чехословацкое общество после Пражской весны.

Между тем буквально в каких-то метрах от того места, где он принес себя в жертву, давным-давно стоит памятник ему. Речь идет о 30-метровой стальной колонне перед бывшим зданием Федерального собрания, где во времена социализма заседали депутаты парламента (позже там располагалось радио "Свобода", а сейчас – Национальный музей). Весь комплекс – и здание, и памятник – спроектировал знаменитый чешский архитектор Карел Прагер, однако эта задумка вскрылась только в прошлом году в ходе изучения его архива. Опасаясь тоталитарного режима, он, разумеется, предпочитал об этом не распространяться.

Сообщается, что Прагер хотел видеть на верхушке стеллы скульптуру "Пламя" работы Милослава Хлупача. Возможно, этот замысел будет реализован в наши дни.

Министр культуры Антонин Станек, выступая накануне рождественских праздников перед депутатами, заявил, что его ведомство готово потратить на реконструкцию стеллы 3 млн крон. Cама она, собственно, уже прошла базовый ремонт. Теперь в Национальном музее начали работать над новым инвестиционным планом и в феврале собираются передать его Минкульту, проинформировала спикер музея Кристина Квапилова. При этом она добавила, что говорить что-либо конкретное о проекте "на данный момент преждевременно".



Между тем в сентябре один из музейных руководителей Михал Стеглик заявлял: «После окончания реконструкции музея мы бы хотели, чтобы на памятник установили изначально планировавшуюся скульптуру работы Милослава Хлупача. Я думаю, невероятная жертва Яна Палаха этого однозначно заслуживает, несмотря на невероятную историю всего этого памятника».

Источник: seznamzpravy.cz