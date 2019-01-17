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В районе Есеник сошла самая большая за последние 20 лет лавина

В районе Есеник сошла самая большая за последние 20 лет лавина

Илья Кириллов 119 0
Обильные снегопады последних дней, доведшие толщину снежного покрова в горах до 180 сантиметров, и температуры чуть ниже нуля создали на склонах в районе Есеник почти идеальные условия для любителей горнолыжного спорта. А вот пешие походы за пределами отмеченных маршрутов горная служба не рекомендует из-за сильного ветра, тумана и третьего уровня лавиной опасности.
В районе Есеник сошла самая большая за последние 20 лет лавина

На днях в этом районе уже сорвалась лавина, которую считают самой большой в здешних местах за последние 20 лет. Когда именно это произошло, горная служба не знает. Очевидцы обнаружили ее во вторник уже сошедшей и сообщили специалистам.

 

«Сход лавины, вероятно, произошел самопроизвольно. Она унесла примерно двухметровую толщу снега на участке шириной от 300 до 400 метров. Весь снег, который выпал за 14 дней, уехал на этом участке вниз", – сказал диспетчер горной службы Иржи Гейтманек.

 

Обычно самые крупные лавины, по его словам, бывают в этом районе весной, в конце марта и начале апреля.

 

Источник: novinky.cz

 

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Темы
горы Чехия
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