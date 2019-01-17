В районе Есеник сошла самая большая за последние 20 лет лавина

На днях в этом районе уже сорвалась лавина, которую считают самой большой в здешних местах за последние 20 лет. Когда именно это произошло, горная служба не знает. Очевидцы обнаружили ее во вторник уже сошедшей и сообщили специалистам.
«Сход лавины, вероятно, произошел самопроизвольно. Она унесла примерно двухметровую толщу снега на участке шириной от 300 до 400 метров. Весь снег, который выпал за 14 дней, уехал на этом участке вниз", – сказал диспетчер горной службы Иржи Гейтманек.
Обычно самые крупные лавины, по его словам, бывают в этом районе весной, в конце марта и начале апреля.
Источник: novinky.cz