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Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон

Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон

Илья Кириллов 70 0
Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.
Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон

Кража из кассы районного комитета Коммунистической партии Чехии и Мора́вии (KSČM) в городе Страконице – на совести заместителя председателя райкома 25-летнего Мартина Ратая. Об этом в пятницу журналистам заявила председатель крайкома KSČM в Ческе-Будеевице Алена Ногавова.

 

«Причины его преступления я не знаю», – заметила она, добавив, что этот поступок будет обсуждаться региональным комитетом в понедельник, 21 января.

 

Пресс-секретарь местного отделения полиции Яромира Новакова отказалась называть конкретные имена. По ее словам, подозреваемый проник в в офис 15 января, при помощи дубликатов ключей открыл шкаф и несгораемую кассу и забрал оттуда больше 32 тыс. крон. Мужчина уже признался в краже и сотрудничает с полицией. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

 

Источник: denik.cz

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