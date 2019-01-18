Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон

Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

Кража из кассы районного комитета Коммунистической партии Чехии и Мора́вии (KSČM) в городе Страконице – на совести заместителя председателя райкома 25-летнего Мартина Ратая. Об этом в пятницу журналистам заявила председатель крайкома KSČM в Ческе-Будеевице Алена Ногавова.

«Причины его преступления я не знаю», – заметила она, добавив, что этот поступок будет обсуждаться региональным комитетом в понедельник, 21 января.

Пресс-секретарь местного отделения полиции Яромира Новакова отказалась называть конкретные имена. По ее словам, подозреваемый проник в в офис 15 января, при помощи дубликатов ключей открыл шкаф и несгораемую кассу и забрал оттуда больше 32 тыс. крон. Мужчина уже признался в краже и сотрудничает с полицией. Ему грозит до двух лет тюрьмы.

Источник: denik.cz