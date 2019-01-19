Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01n -5 °C
Еще один мужчина пытался себя поджечь в центре Праги

Еще один мужчина пытался себя поджечь в центре Праги

Марина Коханкова 396 0
Чешской полиции удалось в субботу предотвратить очередную попытку самосожжения недалеко от Вацлавской площади, в сквере у Национального музея.
Еще один мужчина пытался себя поджечь в центре Праги

Мужчина 1972 года рождения около 16:00 позвонил по телефону экстренной помощи 158 и заявил, что собирается вылить на себя горючую жидкость и поджечь. Стражи порядка сразу же приехали на место, предотвратив попытку самосожжения. Мужчина намеревался себя поджечь сразу, как приедут полицейские, и пытался оказать сопротивление. С легкой травмой головы он был доставлен в больницу. По информации сервера Aktu.cz мужчина хотел поджечь флаги НАТО, США, ЮНИСЕФ, Израиля, СССР и ЕС.

Обстоятельства и причины происшествия полиция в данный момент выясняет. Согласно еще одной версии, по телефону экстренной помощи звонил неизвестный, а не тот, кто планировал суицид.

Как уже сообщал 420on.cz, 18 января в центре Праги рядом с памятником cвятому Вацлаву около 15:00 облил себя горючей жидкостью и поджег 54-летний мужчина. Прохожие потушили его. Он получил ожоги 30% тела и по-прежнему находится в тяжелом состоянии.

Так совпало, что в Чехии в эти дни вспоминают Яна Палаха. 50 лет назад, 16 января 1969 года, он поджег себя на Вацлавской площади в знак протеста против ввода войск стран Варшавского договора в Чехословакию. Палах скончался от полученных ожогов три дня спустя. На Вацлавской площади проходит историческая выставка в память об этом «Jan Palach 69».

Источник novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
Ян Палах полиция Вацлавская площадь
Читайте
по теме 
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен
16.01.2019 23:13 Общество
Неизвестный памятник Палаху в центре Праги может быть достроен
541 0
В Праге почтут память Яна Палаха
09.01.2019 18:30 Общество
В Праге почтут память Яна Палаха
918 0
Историк нашел девушек с легендарной фотографии Яна Палаха
24.08.2018 11:23 Общество
Историк нашел девушек с легендарной фотографии Яна Палаха
2232 0
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
16.01.2017 15:49 Культура
Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
2094 0
Последние новости:
19
января
Следующий пражский тоннель будет назван мужским именем
19.01.2019 22:00 Политика
Следующий пражский тоннель будет назван мужским именем
37 0
Чехию ждут морозные две недели
19.01.2019 13:50 Общество
Чехию ждут морозные две недели
794 0
Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья
19.01.2019 12:44 Общество
Карел Готт отменил свой юбилейный концерт по состоянию здоровья
195 0
18
января
Зоопарку в Зволи запретили разводить пум
18.01.2019 20:11 Общество
Зоопарку в Зволи запретили разводить пум
272 0
В селе близ Опавы была ликвидирована авиабомба времен Второй мировой
18.01.2019 19:48 Общество
В селе близ Опавы была ликвидирована авиабомба времен Второй мировой
201 0
Мужчина совершил самоподжог в центре Праги
18.01.2019 16:27 Общество
Мужчина совершил самоподжог в центре Праги
1900 0
Пассажиров на станции метро «Андел» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
18.01.2019 14:59 Общество
Пассажиров на станции метро «Андел» эвакуировали из-за сообщения о бомбе
756 0
Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон
18.01.2019 14:30 Общество
Чешский коммунист украл из партийной кассы 32 тыс. крон
354 0
В этом году будет запущен прямой авиарейс между Прагой и Бангкоком
18.01.2019 13:45 Экономика
В этом году будет запущен прямой авиарейс между Прагой и Бангкоком
385 0
Škoda Scala выходит на рынок, имея уже тысячу резерваций
18.01.2019 12:34 Экономика
Škoda Scala выходит на рынок, имея уже тысячу резерваций
886 0


Мобильная версия