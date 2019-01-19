Еще один мужчина пытался себя поджечь в центре Праги

Чешской полиции удалось в субботу предотвратить очередную попытку самосожжения недалеко от Вацлавской площади, в сквере у Национального музея.

Мужчина 1972 года рождения около 16:00 позвонил по телефону экстренной помощи 158 и заявил, что собирается вылить на себя горючую жидкость и поджечь. Стражи порядка сразу же приехали на место, предотвратив попытку самосожжения. Мужчина намеревался себя поджечь сразу, как приедут полицейские, и пытался оказать сопротивление. С легкой травмой головы он был доставлен в больницу. По информации сервера Aktu.cz мужчина хотел поджечь флаги НАТО, США, ЮНИСЕФ, Израиля, СССР и ЕС.

Обстоятельства и причины происшествия полиция в данный момент выясняет. Согласно еще одной версии, по телефону экстренной помощи звонил неизвестный, а не тот, кто планировал суицид.

Как уже сообщал 420on.cz, 18 января в центре Праги рядом с памятником cвятому Вацлаву около 15:00 облил себя горючей жидкостью и поджег 54-летний мужчина. Прохожие потушили его. Он получил ожоги 30% тела и по-прежнему находится в тяжелом состоянии.