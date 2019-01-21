В Чехии ожидается эпидемия гриппа

Эпидемия гриппа объявляется, когда количество зафиксированных случаев заболевания составляет 1 600 – 1 700 на 100 тыс. человек. Таким образом, она может начаться в Чехии уже в течение ближайших недель.
Если обычные простудные заболевания, как правило, сопровождаются насморком, инфекцией дыхательных путей, то при гриппе все осложняется высокой температурой, которая может продержаться несколько дней. Врачи советуют в период эпидемии воздерживаться от посещения мест массового скопления людей, а также чаще мыть руки теплой водой и с мылом. Помочь в борьбе с гриппом может и вакцинация, которую надо делать ежегодно.
В прошлом году, когда в Чехии была объявлена эпидемия гриппа, от этой болезни погиб 261 человек, в больницах медицинская помощь была оказана 660 пациентам.
Источник ct24.ceskatelevize.cz