В Праге многие опоздали на работу из-за лунного затмения

Ровно час и две минуты – с 5:41 до 6:43 – можно было наблюдать на территории Чешской Республики последнее в этом десятилетии полное затмение Луны. Следующее произойдет только в сентябре 2025 года.

Фото: Deník / Martin Divíšek

Облака над Прагой рассеялись ночью в понедельник, и условия для наблюдения в чешской столице морозным утром были идеальными. Астрономический институт Академии наук ЧР пригласил всех желающих в обсерваторию в Ондржейов (Прага-Восток). Проект Planetum, в свою очередь, с половины пятого утра открыл обсерваторию имени Штефаника на Петршине. Для посетителей приготовили бинокли, хотя все было хорошо видно и невооруженным взглядом.

Затмение произошло в весьма фотогеничной части неба между созвездиями Близнецов и Рака – наблюдать можно было не только Луну, но и различные звезды и планеты, например Венеру, Юпитер, яркие звезды Кастор и Поллукс. В итоге многие пражане, как они признались в социальных сетях, опоздали на работу.

Видео: Прямой эфир затмения Луны, 21 января 2019 г. Обсерватория и планетарий г.Брно

Источник: denik.cz