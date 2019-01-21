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Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание

Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание

Марина Коханкова 172 0
Пенсионерка чешского города Острава решила подать в суд на Министерство окружающей среды. Государство, по ее мнению, ответственно за то, что она сама заболела раком, а ее муж умер от онкологического заболевания.
Пенсионерка из Остравы хочет отсудить у государства 1 млн крон за онкозаболевание

В суде женщина хочет доказать, что заболела из-за неудовлетворительного состояния окружающей среды в Остраве, и требует компенсацию более 1 млн крон. Район Радванице, где живет истица, не только относится к наиболее загрязненным в городе, но также регулярно появляется в верхних столбцах национальных таблиц, превышая предельные значения загрязнения воздуха.

Жители Радванице много лет борются за улучшение качества воздуха и неоднократно обращались в органы исполнительной власти и суды. «До настоящего времени решения были отрицательными:  вина государства признана, но не удалось доказать связь между загрязнением воздуха и вредом для здоровья, нанесенным гражданам. Они должны считаться с этим, когда живут в большом городе», – сказал адвокат Павел Черный.

Источник ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство окружающей среды пенсионеры Чехия Острава
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