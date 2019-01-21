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Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро

Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро

Марина Коханкова 303 0
Мужчина из района Комарно в Словакии продал свою несовершеннолетнюю дочь другой семье, где она должна была вступить в отношения с несовершеннолетним мальчиком.
Фото: Полиция Словакии
Словак продал свою 15-летнюю дочь за 3 000 евро

В понедельник словацкая полиция сообщила, что троим подозреваемым предъявлено обвинение в торговле детьми. Им грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Дело возбуждено в 2017 году, почему обвинение выдвинуто только сейчас, не уточняетcя.

Неофициальный брак состоялся между двумя несовершеннолетними, отец девочки получил 3 000 евро (около 77 тысяч крон), информирует полиция Словакии.

Девушка должна была помогать в новой семье с домашним хозяйством, делать уборку, следить за другими детьми, а когда она сбежала и хотела вернуться домой, ее избили и вернули.

Источник novinky.cz

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Темы
дети Словакия Словаки полиция
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