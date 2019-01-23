Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом

Это касается всех обладателей смартфонов Android, которые установили приложение Blockers call 2019.

О проблеме предупредили в среду представители České spořitelny. Впрочем, это не значит, что она не касается клиентов других банков и даже тех, кто не пользуется мобильным банкингом вообще: программа может не только украсть пароли к банковским счетам, но и, например, отслеживать интернет-сообщения или завладеть фотографиями, сделанными владельцем смартфона. Фактически злоумышленники получают контроль над взломанным телефоном.

Программа Blockers call 2019 служит для блокировки неугодных телефонных номеров. Более 10 тыс. человек загрузили ее из интернет-магазина Google Play. Несмотря на то что теперь это приложение больше не устанавливается из официального источника, оно по-прежнему представляет угрозу для пользователей. Прежде всего, для тех, кто еще не удалил его со своего устройства.

«Основываясь на нашем внутреннем анализе, мы можем сказать, что со временем это первоначально чистое приложение было «троянизировано». Это означает, что после ряда его обновлений Blockers call 2019 стало так называемым «трояном». Последний позволяет злоумышленникам загружать вредоносный контент на смартфон с операционной системой Android. Сценарий совпадает с тем, как действует мошенническое приложение QRecorder, о котором мы сообщали в сентябре прошлого года», – сказал Мирослав Дворжак, технический директор чешского филиала антивирусной компании Eset.

Что необычно, заметил он, злоумышленники в этот раз нацелены исключительно на пользователей из Чехии. Вредоносный код ориентирован на банковские приложения крупнейших банков, работающих на территории Чешской Республики.

Рекомендации экспертов по безопасности однозначны. «Незамедлительно удалите приложение и верните мобильное устройство к заводским настройкам. Также измените свои учетные данные для входа в интернет-банк, – советуют представители České spořitelny. – В случае если вы считаете, что кто-то вторгся в ваш интернет-банк, сразу позвоните на клиентскую линию по номеру 800 207 207, из-за рубежа +420 956 777 956».

Аналогичным образом следует поступать и клиентам других банковских учреждений.

Источник: novinky.cz