Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
02d -4 °C
Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом

Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом

Илья Кириллов 3 0
Это касается всех обладателей смартфонов Android, которые установили приложение Blockers call 2019.
Пользователи мобильных банковских приложений в Чехии снова оказались под ударом

О проблеме предупредили в среду представители České spořitelny. Впрочем, это не значит, что она не касается клиентов других банков и даже тех, кто не пользуется мобильным банкингом вообще: программа может не только украсть пароли к банковским счетам, но и, например, отслеживать интернет-сообщения или завладеть фотографиями, сделанными владельцем смартфона. Фактически злоумышленники получают контроль над взломанным телефоном.

 

Программа Blockers call 2019 служит для блокировки неугодных телефонных номеров. Более 10 тыс. человек загрузили ее из интернет-магазина Google Play. Несмотря на то что теперь это приложение больше не устанавливается из официального источника, оно по-прежнему представляет угрозу для пользователей. Прежде всего, для тех, кто еще не удалил его со своего устройства.

 

«Основываясь на нашем внутреннем анализе, мы можем сказать, что со временем это первоначально чистое приложение было «троянизировано». Это означает, что после ряда его обновлений Blockers call 2019 стало так называемым «трояном». Последний позволяет злоумышленникам загружать вредоносный контент на смартфон с операционной системой Android. Сценарий совпадает с тем, как действует мошенническое приложение QRecorder, о котором мы сообщали в сентябре прошлого года», – сказал Мирослав Дворжак, технический директор чешского филиала антивирусной компании Eset.

 

Что необычно, заметил он, злоумышленники в этот раз нацелены исключительно на пользователей из Чехии. Вредоносный код ориентирован на банковские приложения крупнейших банков, работающих на территории Чешской Республики.

 

Рекомендации экспертов по безопасности однозначны. «Незамедлительно удалите приложение и верните мобильное устройство к заводским настройкам. Также измените свои учетные данные для входа в интернет-банк, – советуют представители České spořitelny. – В случае если вы считаете, что кто-то вторгся в ваш интернет-банк, сразу позвоните на  клиентскую линию по номеру 800 207 207, из-за рубежа +420 956 777 956».

 

Аналогичным образом следует поступать и клиентам других банковских учреждений.

 

Источник: novinky.cz

Рассказать всем:
Темы
киберпреступность Чехия мобильный телефон банки
Читайте
по теме 
Как обманывают в интернете мужчин в Чехии
08.02.2018 10:48 Общество
Как обманывают в интернете мужчин в Чехии
4348 0
Чехия наймет хакеров на работу в новое госучреждение
16.12.2016 16:31 Общество
Чехия наймет хакеров на работу в новое госучреждение
2106 1
Чешский технический университет работал на посредника хакеров
25.07.2015 09:06 Экономика
Чешский технический университет работал на посредника хакеров
2353 0
Киберпреступники атакуют клиентов Коммерческого банка в Чехии
21.07.2015 16:34 Общество
Киберпреступники атакуют клиентов Коммерческого банка в Чехии
2248 0
Последние новости:
23
января
Парламент Чехии принял закон о правах британцев в случае жесткого Brexit
23.01.2019 16:52 Экономика
Парламент Чехии принял закон о правах британцев в случае жесткого Brexit
1 0
Чехия опередила Россию в рейтинге Bloomberg по внедрению инноваций
23.01.2019 15:30 Экономика
Чехия опередила Россию в рейтинге Bloomberg по внедрению инноваций
73 0
Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами
23.01.2019 14:26 Общество
Звонки по телефону за рулем будут отслеживаться дронами
138 0
В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D
23.01.2019 12:37 Экономика
В этом году в Праге начнутся геологические изыскания для строительства новой линии метро D
289 0
Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy
23.01.2019 12:00 Общество
Лучшим пивным рестораном Чехии назван U Slovanské Lípy
355 0
Билеты в трамвае можно будет купить по карте
23.01.2019 10:51 Экономика
Билеты в трамвае можно будет купить по карте
238 0
Курорты Чехии могут включить в список ЮНЕСКО
23.01.2019 10:04 Культура
Курорты Чехии могут включить в список ЮНЕСКО
243 0
Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни
23.01.2019 08:43 Экономика
Сотрудникам будут выплачивать компенсацию за первые три дня болезни
634 0
Актуальную информацию о движении пражского общественного транспорта выложили в Google Maps
23.01.2019 00:24 Общество
Актуальную информацию о движении пражского общественного транспорта выложили в Google Maps
405 0
22
января
Чешский Leo Express продлит маршрут поезда Прага – Краков до Украины
22.01.2019 23:26 Общество
Чешский Leo Express продлит маршрут поезда Прага – Краков до Украины
640 0


Мобильная версия