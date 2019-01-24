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Мусорщика задавило внутри мусоровоза

Мусорщика задавило внутри мусоровоза

Илья Кириллов 141 0
Криминалисты расследуют трагедию в районе Зноймо.
Мусорщика задавило внутри мусоровоза

Сотрудник компании по сбору мусора 1974 года рождения погиб в субботу в деревне Тасовице близ Зноймо в Южной Моравии. «Все указывает на то, что это трудовая травма, приведшая к смерти. Более подробную информацию на данный момент мы сообщить не можем», – заявила в четверг спикер полиции Ленка Драгокоупилова.

 

Вместе с полицейскими к расследованию дела подключится управление по охране труда.

 

По информации издания Znojemský Deník, мужчину задавило внутри мусоровоза: он залез туда, чтобы его почистить, а коллега случайно нажал кнопку прессовки мусора. Драгокоупилова, впрочем, эти сведения не подтвердила, сославшись на то, что следственные мероприятия только начались.

 

Источник: novinky.cz

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мусор
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