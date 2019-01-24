В Чехии участились случаи жестокого обращения с животными

В прошлом году в республике выросло количество случаев жестокого обращения с животными. Государственное ветеринарное управление (SVS) передало в полицию информацию по восьми таким преступлениям, что в два раза больше, чем в 2017 году. Штрафы за нарушение закона превысили 26,7 млн крон, что на 2,8 млн крон меньше, чем годом ранее.

На основании жалоб на жестокое обращение с животными, поступивших от граждан, ветеринарная инспекция провела 42% от общего количества проверок (35% в 2017 году). В общей сложности ветеринары в прошлом году организовали 7 200 проверок. Примерно 26% нарушений касались домашних животных (годом ранее – 23%). В животноводстве нарушения составляют менее 18% (против 14% соответственно).

Ветеринарные инспекторы также рассмотрели ряд очень серьезных случаев жестокого обращения с животными. Так, более 200 собак были обнаружены в доме в Каменице-над-Липой на Высочине. «С точки зрения количества животных, содержащихся в одном месте в совершенно неподходящих условиях, это был самый масштабный случай в Чешской Республике», – сказал директор SVS Збынек Семерад. Кроме того, десятки животных были изъяты ветеринарами в Пльзенском и Пардубицком краях.

Источник ct24.ceskatelevize.cz