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Хоспис в Литомержице отмечает свое 18-летие специальным пивом

Хоспис в Литомержице отмечает свое 18-летие специальным пивом

Илья Кириллов 107 0
Пивоварня Biskupský pivovar U Sváteho Štěpana сварила ко дню рождения хосписа святого Стефана непастеризованное пиво Dobrý ležák.
Фото: Deník/Karel Pech
Хоспис в Литомержице отмечает свое 18-летие специальным пивом

Этикетку Dobrý ležák разработал архитектор Либор Тонер. Авторы говорят, что к идее выпустить партию такого пива их подтолкнули истории из хосписа.

 

«Хоспис создан в том числе и для того, чтобы люди могли побаловать себя небольшими радостями в конце своей жизни и позволить себе то, что им нравится», – подчеркивает его сотрудница Зузана Легнерова.

 

Желающие могут приобрести Dobrý ležák на стойке регистрации хосписа или в благотворительном магазине Bona Fide. Эта покупка не только поддержит деятельность клиники, но и даст возможность присоединиться к празднованию ее "совершеннолетия".

 

Источник: denik.cz

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Темы
благотворительность Чехия
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