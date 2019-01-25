Хоспис в Литомержице отмечает свое 18-летие специальным пивом

Пивоварня Biskupský pivovar U Sváteho Štěpana сварила ко дню рождения хосписа святого Стефана непастеризованное пиво Dobrý ležák.

Фото: Deník/Karel Pech

Этикетку Dobrý ležák разработал архитектор Либор Тонер. Авторы говорят, что к идее выпустить партию такого пива их подтолкнули истории из хосписа.

«Хоспис создан в том числе и для того, чтобы люди могли побаловать себя небольшими радостями в конце своей жизни и позволить себе то, что им нравится», – подчеркивает его сотрудница Зузана Легнерова.

Желающие могут приобрести Dobrý ležák на стойке регистрации хосписа или в благотворительном магазине Bona Fide. Эта покупка не только поддержит деятельность клиники, но и даст возможность присоединиться к празднованию ее "совершеннолетия".

Источник: denik.cz