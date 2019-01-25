На 75-летии освобождения Ленинграда от блокады чешская делегация будет одной из самых больших

Всего в Санкт-Петербург приедут представители более 30 государств.

Как заявил депутат Европарламента от Чехии коммунист Яромир Кохличек, проведение таких мероприятий — принципиальный вопрос с точки зрения мировой истории. В Петербург прибудет не менее 30 чешских политиков, предпринимателей и общественных деятелей. «Большинство из нас входят в Чешский союз борцов за свободу, — сообщил парламентарий газете «Известия». — Советский народ понес колоссальные жертвы во Второй мировой войне и сыграл ключевую роль в победе над нацистской Германией. Наша задача — сохранить для молодого поколения память о настоящих героях».

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В городе оставалось более 2 млн человек, в том числе 400 тыс. детей. От обстрелов и голода погибло не менее 640 тыс.

Вспоминать о снятии блокады будут в этом году не только в России. Так, 27 января симфонические оркестры в Великобритании и США исполнят знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича.

Источник: «Известия»