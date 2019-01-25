Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
Курсы:
EUR
25.89
USD
22.46
RUB
0.34
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
13d -3 °C
На 75-летии освобождения Ленинграда от блокады чешская делегация будет одной из самых больших

На 75-летии освобождения Ленинграда от блокады чешская делегация будет одной из самых больших

Илья Кириллов 65 0
Всего в Санкт-Петербург приедут представители более 30 государств.
На 75-летии освобождения Ленинграда от блокады чешская делегация будет одной из самых больших

Как заявил депутат Европарламента от Чехии коммунист Яромир Кохличек, проведение таких мероприятий — принципиальный вопрос с точки зрения мировой истории. В Петербург прибудет не менее 30 чешских политиков, предпринимателей и общественных деятелей. «Большинство из нас входят в Чешский союз борцов за свободу, — сообщил парламентарий газете «Известия». — Советский народ понес колоссальные жертвы во Второй мировой войне и сыграл ключевую роль в победе над нацистской Германией. Наша задача — сохранить для молодого поколения память о настоящих героях».

 

Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В городе оставалось более 2 млн человек, в том числе 400 тыс. детей. От обстрелов и голода погибло не менее 640 тыс. 

 

Вспоминать о снятии блокады будут в этом году не только в России. Так, 27 января симфонические оркестры в Великобритании и США исполнят знаменитую Седьмую симфонию Шостаковича.

 

Источник: «Известия»

Рассказать всем:
Темы
история Вторая мировая война Россия
Читайте
по теме 
Археологи обнаружили у Острова самый старый в Европе деревянный колодец
10.01.2019 13:55 Общество
Археологи обнаружили у Острова самый старый в Европе деревянный колодец
1037 0
В декабре на Карловом мосту в Праге можно будет увидеть фонарщика
26.11.2018 09:50 О Праге
В декабре на Карловом мосту в Праге можно будет увидеть фонарщика
2204 0
В Праге пройдет военный парад
23.10.2018 10:31 Общество
В Праге пройдет военный парад
3378 0
Под бывшим памятником Сталину в Праге открылась выставка о тоталитаризме
01.10.2018 09:30 Культура
Под бывшим памятником Сталину в Праге открылась выставка о тоталитаризме
1629 0
Последние новости:
25
января
Доходы от EET выросли в прошлом году до 12,3 млрд крон
25.01.2019 12:41 Экономика
Доходы от EET выросли в прошлом году до 12,3 млрд крон
106 0
Автомобильный рекорд в Чехии: в прошлом году было выпущено 1,4 млн машин
25.01.2019 12:13 Экономика
Автомобильный рекорд в Чехии: в прошлом году было выпущено 1,4 млн машин
133 0
Пострадавшим от обрушения моста в пражской Трое выплатят компенсации
25.01.2019 11:09 Общество
Пострадавшим от обрушения моста в пражской Трое выплатят компенсации
198 0
В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова
25.01.2019 10:40 Политика
В Праге вновь предлагают переименовать площадь перед посольством РФ в площадь Немцова
187 0
В ЕС введут 10-дневный отпуск для отцов новорожденных
25.01.2019 09:21 Общество
В ЕС введут 10-дневный отпуск для отцов новорожденных
151 0
Государство решило оказать финансовую поддержку врачам и медсестрам
25.01.2019 08:54 Экономика
Государство решило оказать финансовую поддержку врачам и медсестрам
252 0
Сбербанк предоставил структурам Келлнера кредит на покупку торгового центра в Петербурге
25.01.2019 08:46 Экономика
Сбербанк предоставил структурам Келлнера кредит на покупку торгового центра в Петербурге
195 0
Хоспис в Литомержице отмечает свое 18-летие специальным пивом
25.01.2019 07:15 Общество
Хоспис в Литомержице отмечает свое 18-летие специальным пивом
165 0
24
января
Чешские избиратели по-прежнему голосуют за ANO
24.01.2019 19:11 Политика
Чешские избиратели по-прежнему голосуют за ANO
299 0
Ботанический сад Праги отмечает 50-летие
24.01.2019 16:19 Культура
Ботанический сад Праги отмечает 50-летие
277 0


Мобильная версия