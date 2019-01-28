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Обязательное страхование электровелосипедов и садовой техники в ЕС пока откладывается

Обязательное страхование электровелосипедов и садовой техники в ЕС пока откладывается

Илья Кириллов 113 0
Европейский парламент скептически относится к этой инициативе Еврокомиссии.
Обязательное страхование электровелосипедов и садовой техники в ЕС пока откладывается

«Мы выиграли битву, но не войну», – говорит чешский депутат Европарламента Дита Харанзова (ALDE/ANO), которая стала спикером по проекту новой директивы, представленной Европейской комиссией. Та предлагает расширить обязательное страхование гражданской ответственности, чтобы наряду с автомобилями и мотоциклами под нее подпадали и другие транспортные средства, в том числе садовые мини-тракторы, всё более популярные электровелосипеды и даже детские электрические машины.

Пока депутаты обсудили эту директиву в комитетах и заявили о несогласии с ней, но решающим будет голосование на пленарном заседании, а также то, согласятся ли с ней отдельные государства ЕС. Комиссия наверняка руководствовалась благими намериями повысить безопасность, но способ для этого выбрала неуместный, заметила евродепутат от Чехии.

Идея расширить обязательное страхование автогражданской ответственности возникла не на пустом месте, она основана на решении Европейского суда по так называемому делу Внука 2014 года. Cловенский тракторист, работая с сеном, случайно въехал тогда в сарай и сбил с лестницы фермера Дамияна Внука. Страховая компания отказалась платить компенсацию. Однако Европейский суд принял сторону истца, указав, в частности, что понятие «транспортное средство» нужно трактовать шире – как любое ТС, предназначенное для перемещения по суше.

Нам кажется бессмысленным применять к электрическим велосипедам то же законодательство, что и к остальным моторным транспортным средствам, говорит Стефан Плескач из компании Apache bicycles, которая является крупнейшим продавцом электровелосипедов в Чехии. Вместе с тем он отмечает, что эти велосипеды из-за растущего интереса к ним чехов нуждаются более в точном законодательном определении.

Источник: denik.cz

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страхование страховые компании Европарламент
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