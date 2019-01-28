Люди протестовали против отстрела голубей в городе Чешский Брод

Протест жителей осложнил воскресный отстрел голубей в центре города Чешский Брод. Полицейские, прибывшие на место, установили, что один из присутствовавших на площади находился под воздействием алкоголя. Отстрел голубей согласовала администрация города, поскольку голуби размножились и кто-то стал их травить.

Фото: aktu.cz

По голубям стреляли охотники, имеющие лицензии и являющиеся членами охотнисьей ассоциации. «Голубей здесь развелось действительно много, мы сначала не планировали отстрел, однако в декабре на крышах домов, расположенных на площади, стали появляться мертвые голуби. Как установила ветеринарная инспекция, кто-то отравил птиц, однако от этого пострадали и другие животные, поэтому было принято решение об отстреле», – рассказывает заместитель главы администрации Чешского Брода Томаш Клинецкий.

Полиция сейчас рассматривает две жалобы от протестующих. У одного из пришедших на площадь был обнаружен алкоголь в крови, однако, по словам Клинецкого, это не был охотник, он только оказывал помощь стрелявшим.

Администрация специально запланировала отстрел на воскресенье, когда в центре меньше всего автомобилей, однако у некоторых горожан акция вызвала негативные эмоции и они стали протестовать.

Источник novinky.cz