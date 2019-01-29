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Корь снова пришла в Чехию

Корь снова пришла в Чехию

Марина Коханкова 227 0
В Моравскосилезском регионе вновь зафиксированы случаи заболевания корью. Только в январе там выявлено 10 заболевших, что на четыре человека больше, чем за целый прошлый год. Не исключено, что может быть объявлена эпидемия.
Корь снова пришла в Чехию

Специалисты ищут, с кем пациенты контактировали, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Большое количество больных выявлено в Праге.

С эпидемией кори Моравскослезский регион столкнулся два года назад, тогда возникли проблемы и у медицинских работников.

«В определенный период давали только одну дозу вакционы против кори, поэтому антитела упали почти до нуля через 15 лет. Это означает, что у нас есть одно поколение, которое очень плохо вакцинировано», – сказал заместитель губернатора края Мартин Гебауэр. Медицинские работники должны быть проверены на наличие антител и, возможно, привиты, добавил он.

«Один пациент может заразить до 18 человек вокруг себя, в то время как гриппом – максимум четырех», – заметил Гебауэр.

Заболеваемость корью увеличилась в последние годы. Пять лет назад заболело более 220 человек, а в 2018 году было зафиксировано 207 случаев, что немногим меньше показателя 2014-го. Проверки показали, что в 2014 году только 71% детей были привиты, хотя эта прививка является обязательной. В этом году менее чем за месяц было зарегистрировано 40 новых случаев по всей Чешской Республике. Самому старшему зараженному 56 лет. Обширные противоэпидемические меры начали применять на прошлой неделе. Наиболее уязвимая группа с точки зрения заболевания и его последствий – дети в возрасте до двух лет.

Источник ct24.ceskatelevize.cz

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Темы
Болезни эпидемия Чехия
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