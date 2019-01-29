В Чехии ожидается ветер с порывами 90 км/ч

Циклон «Оскар», который идет в Европу, принесет бурю и сильный ветер. В Чехии в низинах он может достигать скорости 90 км/ч, в горах – силы урагана. Метеорологи все еще думают над более точными прогнозами, но уже ясно, что пятница будет чрезвычайно ветреной, сообщила Дагмара Гонcова из агентства Meteopress.

«Оскар» в настоящее время движется над Францией, и с ним приходят не только буря и сильный ветер, но и обильные осадки. В некоторых районах, например в Бретани, ожидается интенсивный дождь. Метеорологи прогнозируют выпадение 20 литров осадков на квадратный метр. В других районах пройдут снегопады, в районе Парижа выпадет до 15 сантиметров снега. На атлантическом побережье ветер может достигать 130 км/час.

В ночь на среду циклон будет двигаться дальше на север. В Чехии он проявится в первую очередь сильным ветром. Столько осадков, сколько в Западной Европе, нам не грозит, сказала Гонcова. Снег пройдет на высоте 600–700 метров над уровнем моря, в низинах будут дождь и замерзающие осадки. Циклон в Чехии вкупе с холодным фронтом приведут к тому, что дневные максимумы будут сперва в районе 6 градусов Цельсия, но потом заметно похолодает.

«Оскар» повлияет на погоду в Испании, а также в Германии – больше всего снега выпадет в федеральной земле Саар и в районе Западных Альп. Кроме того, прогнозируется сильный ветер, в горах ураганный.

Бури ждут в Люксембурге, Бельгии, Нидерландах, Великобритании. Английские метеорологи предупреждают также о морозах и снегопадах. The Daily Mail пишет, что Британия может столкнуться с самыми сильными за последний год транспортными проблемами.

История: novinky.cz