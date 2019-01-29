В Чехии улучшилась ситуация с распространением ВИЧ

208 человек в прошлом году заразились ВИЧ в Чешской Республике. Это самый низкий показатель за последние семь лет, сообщил во вторник Государственный институт здравоохранения (SZÚ).

Количество новых случаев заражения ВИЧ постерпенно росло начиная с 1985 года, когда в Чехии начали отслеживать вирус. Больше всего вновь инфицированных было зафиксировано в 2016 году – 286. Но за последние два года ситуация значительно улучшилась. В 2017 году было зарегистрировано 254 случая. Тем не менее прошлогодний результат по-прежнему намного хуже, чем в 2008 году (148).

По мнению SZÚ, успехи последних лет, по-видимому, связаны с изменением международных и национальных рекомендаций, согласно которым лечение инфицированных должно начаться как можно скорее после выявления ВИЧ, что снижает вероятность передачи ими инфекции.

На треть в прошлом году сократилось и количество случаев СПИДа.

Источник: novinky.cz