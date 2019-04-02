В Чехии вновь состоится весенний субботник

Это почти столько же, сколько в 2018 году. Организаторами акции выступают компания Ekosmák и Чешский союз защиты природы. Новый партнером проекта стала упаковочная компания EKO-KOM.
«Мы ценим работу волонтеров, которые ежегодно помогают убирать мусор. Мы разделяем цели организаторов проекта — показать, что отходы нельзя выбрасывать в природу, они должны быть обработаны должным образом», — рассказал Лукаш Гролмус из EKO-KOM, добавив, что в сейчас в Чехии установлено свыше 400 тысяч контейнеров для сортировки мусора.
Еще один партнер проекта, компания DB Schenker, помогает комплектовать посылки с материалом для уборки. Работники компании и члены их семей регулярно участвуют в чешских субботниках.
Присоединиться к акции может каждый, для этого достаточно выбрать любое из понравившихся мероприятий на интерактивной карте на сайте www.UklidmeCesko.cz/map.
Источник: uklidmecesko.cz