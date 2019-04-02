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В Чехии вновь состоится весенний субботник

В Чехии вновь состоится весенний субботник

Марина Комарова 565 0
В субботу, 6 апреля, во многих чешских городах, в том числе в Праге, пройдут массовые акции по уборке мусора. По данным организаторов, за неделю до начала субботника Ukliďme Česko зарегистрировано 3 тысяч добровольных мероприятий в различных уголках республики.
В Чехии вновь состоится весенний субботник

Это почти столько же, сколько в 2018 году. Организаторами акции выступают компания Ekosmák и Чешский союз защиты природы. Новый партнером проекта стала упаковочная компания EKO-KOM. 

«Мы ценим работу волонтеров, которые ежегодно помогают убирать мусор. Мы разделяем цели организаторов проекта — показать, что отходы нельзя выбрасывать в природу, они должны быть обработаны должным образом», — рассказал Лукаш Гролмус из EKO-KOM, добавив, что в сейчас в Чехии установлено свыше 400 тысяч контейнеров для сортировки мусора. 

Еще один партнер проекта, компания DB Schenker, помогает комплектовать посылки с материалом для уборки. Работники компании и члены их семей регулярно участвуют в чешских субботниках.

Присоединиться к акции может каждый, для этого достаточно выбрать любое из понравившихся мероприятий на интерактивной карте на сайте www.UklidmeCesko.cz/map.

Источник: uklidmecesko.cz

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мусор Чехия
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