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Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета

Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета

Марина Комарова 468 0
Трех туристок из Чехии, которые в Пинцгау (Зальцбург) отправились в горы без подходящей экипировки, спасал полицейский вертолет.
Фото: Profimedia.cz
Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета

52-летняя женщина и две ее дочери в полдень отправились в поход на гору Груберек высотой 2 168 метров. Они спланировали маршрут с помощью интернета, однако сбились с пути и затерялись в горной местности. С собой они взяли только легкую одежду и кроссовки. Туристов с помощью телескопов обнаружили горные спасатели, которые сообщили об этом в полицию.

С помощью полицейского вертолета чешских туристок удалось спасти. Команда вертолета обнаружила их на высоте около 1 850 метров в районе Пинцгау и доставила в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

Источник: novinky.cz

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Темы
горы туристы Чехия Австрия спасатели
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