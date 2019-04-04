Чешских туристок в кроссовках сняли с австрийской горы с помощью вертолета

Трех туристок из Чехии, которые в Пинцгау (Зальцбург) отправились в горы без подходящей экипировки, спасал полицейский вертолет.

Фото: Profimedia.cz

52-летняя женщина и две ее дочери в полдень отправились в поход на гору Груберек высотой 2 168 метров. Они спланировали маршрут с помощью интернета, однако сбились с пути и затерялись в горной местности. С собой они взяли только легкую одежду и кроссовки. Туристов с помощью телескопов обнаружили горные спасатели, которые сообщили об этом в полицию.

С помощью полицейского вертолета чешских туристок удалось спасти. Команда вертолета обнаружила их на высоте около 1 850 метров в районе Пинцгау и доставила в безопасное место. К счастью, никто не пострадал.

Источник: novinky.cz